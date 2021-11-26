عاطف رمضان

علمت «الأنباء» ان وزارة الاشغال العامة اجرت ممارسة داخلية مفتوحة بطريقة الظرف المختوم لنقل اجهزة ومعدات مختبرات الطرق في المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث من كيفان الى صبحان طبقا للشروط والمواصفات.

وأضافت المصادر ان آخر موعد لتقديم العطاءات لادارة المشتريات والمخازن بالوزارة هو 13 ديسمبر المقبل ويرفض اي عطاء بعد هذا الموعد، لافتة الى ان العطاء يبقى ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات.

وذكرت المصادر ان الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل العروض البديلة، وهي مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات التي لديها خبرة سابقة بنفس موضوع المناقصة ما يدل على تنفيذ اعمال مماثلة من حيث طبيعة الاجهزة او المعدات او الآليات ونقلها وفكها وتركيبها وسيتم استبعاد اي عطاء غير متضمن اي من تلك الاعمال المماثلة والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة للعام 2021.

وسيتم انعقاد الاجتماع التمهيدي لجميع الراغبين في الاشتراك بهذه الممارسة للرد على استفساراتهم وذلك بمقر المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة في صبحان يوم 6 ديسمبر.