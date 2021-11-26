يساعد الطلاب الدارسين للتخصصات الطبية والعلمية المختلفة وطلاب الدراسات العليا والأطباء المتدربين والممارسين

يعتبر مرجعاً شاملاً يراعي عمق معلومة التشخيص ومتابعة الأمراض المعدية والالتهابات بالتصوير الطبي

أعلنت كلية الطب قسم الطب النووي بجامعة الكويت عن صدور كتاب بعنوان "التصوير متعدد الوسائط للعدوى والالتهابات باستخدام اساسيات الفسيولوجيا المرضية" Infection and Inflammatio" Multimodality Imaging with Essential Pathophysiology" لأستاذ ورئيس قسم الطب النووي بالجامعة د. عبدالحميد الجزار ، وهو متوفر بالمكتبات الآن.

ويساعد هذا الكتاب الطلاب الدارسين للتخصصات الطبية والعلمية المختلفة وطلاب الدراسات العليا والأطباء المتدربين والممارسين ، وكذلك الباحثين، حيث انه يعتبر مرجعاً شاملاً يراعي عمق معلومة التشخيص ومتابعة الأمراض المعدية والالتهابات بالتصوير الطبي الحديث مع مراعاة تبسيط العرض.

وجاءت فكرة هذا الكتاب الذي يهدف أن يستخدم كمرجع علمي لتشخيص أمراض العدوى والالتهاب بكافة طرق التصوير المتوفرة والحديثة. ويتضمن الكتاب جزءاً عن تعريف العدوى والالتهاب والفرق بينهما، وطرق العدوى في حالة أن تكون الميكروبات هي المسبّب للالتهاب. وخصص جزء لعرض الخصائص الباثوفسيولوجية للأمراض المعدية والالتهابات المهمة لكي تساعد الدارس على فهم قواعد استخدام الطرق المثالية لتصوير الأنواع المختلفة من تلك الأمراض، أما الجزء التالي فقد خصص لتشخيص تلك الأمراض بصفة عامة وكيفية الوصول إلى التشخيص بالطرق المختلفة الإكلينيكية والمعملية والتصويرية.

وخصص بعد ذلك جزء لتشخيص الأمراض المعدية في الأنسجة الرخوة والأعضاء المختلفة بالجسم وجزءً لتشخيص الالتهابات بالعظام والمفاصل. وخصص آخر جزء بالكتاب لطرق التعامل مع المشكلة المعقدة لتشخيص ارتفاع درجة الحرارة غير المعلوم سببه.

وتقع أهمية متابعة الأمراض الناتجة عن العدوى والالتهابات في انتشارها الواسع حول العالم رغم أنها توجد أكثر في الدول النامية ، وتشخيص تلك الأمراض قد يكون صعباً إكلينيكياً، وهناك حاجة في الكثير من الحالات للتصوير الطبّي.

الجدير بالذكر أن البروفسير الجزار رائد من رواد الطب النووي على المستوي الدولي بخبرته كأستاذ في جامعات الولايات المتحدة ومؤلفاته التي تعدت ١٥٠ مؤلفاً ما بين كتب صدرت من دور نشر دولية ومقالات في مجلات علميه مصنفة .