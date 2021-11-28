

وميض الضوء الأحمر يساعد في تحسين البصر



اكتشف علماء بريطانيون أن التعرض لوميض الضوء الأحمر لمدة ثلاث دقائق في الصباح قد يساعد في تحسين البصر. فمع تقدم العمر، تبدأ خلايا شبكية العين في إمداد نفسها بطاقة أقل. وبسبب هذا، يبدأ الشخص في رؤية معالم الأشياء بشكل أسوأ ويميز الألوان.



وأظهرت التجارب التي أجريت على ذباب الفاكهة أنه يمكن إبطاء هذه العملية أو حتى إيقافها. للقيام بذلك، تحتاج شبكية العين إلى الإشعاع بوميض من الضوء الأحمر، وهذا يحسن أداء «محطات الطاقة» الخلوية الرئيسية.



وفي دراسة جديدة، قام العلماء بقيادة الأستاذ جلين جيفري بجامعة لندن الجامعية (UCL) باختبار ما إذا كان مثل هذا العلاج سيساعد الناس. شملت التجربة 24 شخصا تتراوح أعمارهم بين 34 و70 عاما، تم تشعيع شبكية العين بانتظام بمصباح LED أحمر.



ووفقا للدراسة الجديدة، في المتوسط كان هناك تحسن بنسبة 17% في رؤية تباين الألوان لدى المشاركين عند التعرض لثلاث دقائق من الضوء الأحمر العميق في الصباح، وعندما تم إجراء نفس الاختبار في فترة ما بعد الظهر ولم تتم ملاحظة أي تحسن.

عن «leigh journal»

