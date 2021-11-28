أكد رئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني أن الآثار الإيجابية للمباني المستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لا تعد ويحتم علينا استخدام هذه الممارسات والاستراتيجيات المستدامة وهي المنهجية التي تتمثل في نظام «LEED» وهو نظام تقييم المباني المستدامة تقدمها الهيئة الأميركية للأبنية الخضراء «USGBC».



جاء ذلك على هامش إطلاق البرنامج التدريبي «الأبنية الخضراء ونظام الريادة في المياه» عبر تطبيق زووم والذي نظمته الجمعية بالتعاون مع منظمة جرين وييف الدولية للاستدامة بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بحضور أكثر من 50 مشاركا من موظفين ومهندسين ومديرين من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والوزارات المعنية والقطاع الخاص وخبراء في نظم «LEED» من الدول العربية.



وأشار المزيني إلى أن كفاءة المياه أحد المتطلبات الأساسية للأبنية المستدامة والذي يعمل على توفير أكثر من 30% من المياه ولكن مازلنا في الكويت بحاجة إلى المزيد من الجهد لنصل إلى ثقافة تقوم على البناء المستدام وتوفير المياه داخل وخارج المبنى المستدام، مثل تقليل مياه الشرب في الري واستخدام نباتات غير مستهلكة للمياه للاستفادة قدر الإمكان من المياه الرمادية والأمطار في عمليات الري الزراعي المستدام، بالإضافة إلى استخدام أنظمة مياه وأنابيب ومعدات ذات كفاءة عالية مع تركيب أنظمة قياس ومراقبة أي هدر أو تسريب مياه من شبكات التوزيع، مؤكدا أن الدراسات التي تمت على المباني الخضراء المستدامة حققت فوائد عديدة، منها تعزيز الأمن المائي ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي للأعلى وما تستهلكه من مياه قدر بنحو ما نسبته 11%.



وذكر ان البرنامج التدريبي هدفه شرح نظام تقييم الأبنية المستدامة «LEED» والتفكير في البناء المستدام وريادته في رفع كفاءة المباني من المياه، بالإضافة إلى ذلك يرشد استخدام الموارد بما ينعكس بشكل إيجابي على أداء المتدربين بجميع الجوانب الفنية والعلمية والإدارية.