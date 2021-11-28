أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن توقيع شراكة استراتيجية مع مبادرة سدرة وفريق حلم أخضر التطوعي التي تأتي تحت مظلة حملة (KFH is Green) وجهوده لحماية البيئة والدعوة إلى تشجير وتخضير الكويت في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية.



وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والزراعة، وتتضمن أنشطة ومشروعات بيئية عدة في مجال التشجير والحد من الانبعاثات الكربونية.



وتمثل هذه الشراكة توحيدا للجهود الرامية إلى زيادة المساحات الخضراء في الكويت وتشجيع المبادرات الصديقة للبيئة، إضافة إلى أنه من خلال هذا النوع من مبادرات المسؤولية الاجتماعية، يمكن لـ «بيتك» أن يدعم أهداف التنمية المستدامة SDGs)) التي وضعتها الأمم المتحدة وتماشيا مع رؤية الكويت 2035.



وقال فهد السعد، مساعد مدير العلاقات العامة وإدارة الفعاليات في «بيتك»: «تشكل هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من استراتيجية «بيتك» الهادفة الى المضي قدما في جهود تحقيق أثر مستدام للمساهمات والمبادرات المجتمعية التي تعكس اهتمام البنك تجاه مختلف القضايا لاسيما البيئية. من خلال هذه المبادرات، نسعى إلى أن يكون «بيتك» داعما أساسيا للحفاظ على بيئة الكويت وتعزيز الثقافة البيئية لدى أفراد المجتمع وتشجيعهم على حمايتها».



من جانبه، قال شبيب العجمي، رئيس فريق حلم أخضر التطوعي:«تم التوقيع على الشراكة الاستراتيجية مع «بيتك» لدعم التنوع البيولوجي في الكويت وزيادة زراعة الأشجار البرية في المحميات الطبيعية. نشكر «بيتك» على هذه المبادرة ونسأل للجميع التوفيق والنجاح».



وأعرب خالد الوقيان، مؤسس مبادرة سدرة عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع «بيتك»، وقال إنه: «من خلال هذه الشراكة سننشئ أول منصة Carbon Offset في الكويت والتي عن طريقها سيتم الحد من الانبعاثات الكربونية عن طريق التشجير في بادئ الأمر، ثم ستتبعها مشاريع بيئية أخرى مستقبلية».



هذا، وتعد منصة Carbon Offset التي صممتها «سدرة» مركزا لتسهيل زراعة الأشجار من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع أفرادا ومؤسسات على حد سواء للمشاركة فيها.



وتتويجا للشراكة الاستراتيجية بين «بيتك» و«سدرة» وفريق حلم أخضر، يشارك «بيتك» في دعم المرحلة الأولى من المشروع التي تتألف من زراعة 500 شجرة والعناية بها لمدة 3 سنوات وهو متوسط فترة العناية اللازمة بالشجرة لتصبح بعدها مكتفية ذاتيا.



ويهدف «بيتك» إلى مواصلة المزيد من الجهود خلال المراحل المقبلة لزراعة المزيد من الأشجار وتنظيم المبادرات المشابهة، وفي هذا الصدد، دعا «بيتك» موظفيه إلى جانب فريقه التطوعي للمشاركة في حملة زراعة الأشجار في محمية العبدلي التي حددتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.