أضاءت بورصة الكويت مبناها باللون البرتقالي، وذلك احتفاء باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي حددته الأمم المتحدة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومركز أبحاث ودراسات المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، وجمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع. وتعد حملة الـ 16 يوما للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة مبادرة عالمية بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة وإدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ويحتفى بها في جميع أنحاء العالم ابتداء من 25 نوفمبر، والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتختتم في 10 ديسمبر، والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتعليقا على مشاركة بورصة الكويت بمبادرة الأمم المتحدة السامية، أوضح رئيس إدارة التسويق والاتصال في بورصة الكويت ناصر مشاري السنعوسي أن البورصة تهدف من خلال مشاركتها في هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على الأهمية البالغة لحماية المرأة والفتيات بشكل عام من كافة أشكال العنف والعمل على تمكينهن وحماية حقوقهن وتعزيز مشاركتهن الهادفة في السياسات وصنع القرار».



بدورها، رحبت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية سوزان ميخائيل، بإضاءة المباني الكويتية المميزة باللون البرتقالي، وإنه لمن الملهم أن نرى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يجتمعون لزيادة الوعي واتخاذ موقف واضح بالمطالبة بوضع حد للعنف ضد المرأة الآن. وأعربت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.لبنى أحمد القاضي، عن سعادتها بمشاركة بورصة الكويت في الحملة، قائلة: «إنه خير دليل على دور البورصة في دعم ومساندة التنمية المستدامة الخاصة بتمكين المرأة.».



كما أشادت رئيسة جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع مي الحجاج، بمشاركة بورصة الكويت في هذه المبادرة، قائلة: تتطلب الإنسانية منا جميعا الوقوف ضد العنف بجميع أشكاله، والإيمان بالعدالة، والنزاهة والسلوك الحسن تجاه كل إنسان.