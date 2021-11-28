نسبة إنجاز مستشفيات «ضمان» الأحمدي والجهراء تجاوزت 60% والانتهاء من الإنشاء خلال الربع الثالث 2022

الوثيقة الجديدة تغطي جميع احتياجات المقيمين من جميع نواحي الرعاية الصحية... بالاستشارة الطبية والتشخيص والعلاج وقيمة الدواء

التأمين الصحي لدى «ضمان» إلزامي على المقيمين وفق المادة 18 وعائلاتهم فقط

من بلغوا الـ 60 وذوو الأمراض المزمنة على مادة 18 يخضعون للتأمين الإلزامي

من يملك تأميناً صحياً خاصاً لا يعفى من التأمين الإلزامي لدى «ضمان»

زوجة وأبناء المقيمين المؤمن عليهم يخضعون لنفس قيمة الوثيقة عن كل فرد

علي إبراهيم



كشف الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان)، ثامر عرب، أن سعر وثيقة التأمين الصحي الإلزامي التي ستطرحها ضمان على المقيمين في الكويت، ستبدأ بـ 130 دينارا أول مرة، ومن ثم ستشهد معدل زيادة دورية بمعدل تصاعدي كل سنتين بما قيمته 20 دينارا حتى تصل إلى الحد التأميني الأقصى بقيمة 190 دينارا للشخص الواحد بعد 9 سنوات.



وقال عرب في تصريح خاص لـ «الأنباء» إنه يحق للمواطنين وغيرهم الاستفادة من مختلف خدمات «ضمان» مع تسديد رسوم مقابل هذه الخدمات حسب الاستخدام من دون وجود وثيقة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن وثيقة تأمين ضمان الجديدة ستقوم بتغطية كل احتياجات المؤمن عليهم من المقيمين من جميع نواحي الرعاية الصحية بما في ذلك الاستشارة الطبية والتشخيص والعلاج وقيمة الدواء لجميع التخصصات الطبية التي تقوم الشركة بتوفيرها.



وأوضح أن السياسة التأمينية التي تتبعها الشركة تتمحور حول توفير التأمين الصحي الإلزامي الجديد للمقيمين العاملين في القطاع الخاص بالكويت حسب الإقامة وفق المادة 18 فقط مع عوائلهم، ليحل محل التأمين الصحي الإلزامي الحالي الذي تقوم بتوفيره وزارة الصحة.



وأشار عرب إلى أن وثيقة التأمين الصحي الإلزامي يتم إصدارها حاليا من وزارة الصحة برسوم قدرها 50 دينارا مع وجود رسوم إضافية مقابل خدمات الأشعة، والمختبر، وغير ذلك في المراكز والمستشفيات الحكومية، مما يعني وجود تكلفة الوثيقة بالإضافة الى تكاليف أمور أخرى والتي قد تتجاوز سعر وثيقة التأمين نفسها، أما تغطية وثيقة تأمين ضمان، ونظرا لقيام الشركة بتطبيق النظام المتكامل للمحافظة على الصحة (Health Maintenance Organization HMO)، فستقوم الوثيقة الجديدة بتغطية كل احتياجات الشخص المستفيد من جميع نواحي الرعاية الصحية.



الزوجة والأبناء



وأوضح عرب أن سعر الوثيقة عند 130 دينارا سيطبق على كل الوافدين، بمن فيهم الزوجة والأبناء الموجودون بصفة إقامة التحاق بعائل، خصوصا أن سعر الوثيقة المقرر بـ 130 دينارا يعتبر بمنزلة سعر الأساس للشخص، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وجود تأمين صحي خاص لدى الوافد لا يغني عن التأمين الإلزامي مع ضمان عند تجديد الإقامة، إذ إنه حسب نظام التأمين الصحي الإلزامي الحالي لوزارة الصحة التي تقوم بتطبيق النصوص الواردة في القانون الكويتي، فلابد من وجود التأمين الإلزامي للشخص المقيم في الكويت حتى مع امتلاكه تأمينا صحيا خاصا حسب قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة.



كبار السن والأمراض المزمنة



وفي شأن موقف «ضمان» من وثائق التأمين الصحي على كبار السن من الوافدين الذين بلغوا الـ 60 فما فوق ممن تصنف وثائق تأمينهم على أنها عالية المخاطر، والوافدين ذوي الامراض المزمنة وإمكانية فحصهم قبل منح الوثيقة لتسعيرها بسعر عادل، أكد عرب أن وثائق كبار السن من الوافدين سواء كانوا من المقيمين العاملين في القطاع الخاص حسب مادة 18 أو من عائلاتهم كالتحاق بعائل وتنطبق عليهم شروط الإقامة التي تم تحديدها من قبل الجهات الحكومية، يبلغ سعر وثيقة تأمينهم الإلزامي 130 دينارا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك مجموعة من القوانين والضوابط التي تم وضعها من قبل الجهات الحكومية من ناحية الفحص الطبي الإلزامي ومستحقي الإقامة بناء عليها، وسوف تقوم شركة ضمان بتطبيق هذه الشروط ذات العلاقة والالتزام بسعر التأمين 130 دينارا للشخص.



وحول آلية التسعير لوثيقة تأمين ضمان عند 130 دينارا، أكد عرب أن الأمر جاء بناء على مجموعة من الدراسات المستفيضة من قبل وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن متوسط تكلفة الرعاية الصحية التي تتحملها الكويت للشخص الواحد سنويا يوازي 413 دينارا حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن تكلفة الوثيقة عند 130 دينارا والتي ستتم زيادتها مرة كل سنتين بمبلغ 20 دينارا، لتصل بعد 9 سنوات إلى مبلغ 190 دينارا سنويا، وهي تكلفة تعتبر مناسبة جدا بالنظر إلى معدل الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية من قبل وزارة الصحة التي تنفق سنويا 867 مليون دينار على المستشفيات الستة العامة ومراكز الرعاية الصحية التابعة لها.



وبشأن إمكانية طرح ضمان وثائق تأمين خاصة مثل المتاحة بشركات التأمين الخاصة، أوضح عرب أن وثيقة تأمين ضمان تتشابه مع الوثيقة الحالية التي يتم إصدارها من وزارة الصحة إلى حد ما ولكن تشمل خدمات إضافية، ما يعني أن هذه الوثيقة مختلفة عن المتوافرة من قبل شركات التأمين الخاصة، لأن وثيقة شركة ضمان تتعلق بشريحة معينة ومحددة وحسب نظام خاص، وبذلك يمكن اعتبار وثيقة ضمان جزءا يمثل تكامل منظومة الرعاية الصحية جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة ووثائق الشركات الخاصة.



وأشار عرب إلى أن الشركة ليست مجرد جهة تأمين صحي، ولا مجموعة من المراكز الصحية فقط، بل هي منظومة متكاملة من الضمان التأميني الصحي المبني على النظام المتكامل للمحافظة على الصحة (Health Maintenance Organization HMO) الذي يقوم بالتركيز على الوقاية والتوعية ويشتمل على وثيقة التأمين ومرافق الرعاية الصحية بوجود العديد من التخصصات مثل طب العائلة، وطب الأسنان، وطب الأطفال، والجراحة، والطوارئ، والنساء والولادة، والباطنية، وجراحة العظام والعلاج الطبيعي والعناية المركزة مع خدمات الصيدلة والأشعة والتصوير التشخيصي والمختبرات، حيث تقوم الشركة بتوفير الرعاية الصحية الأولية عبر شبكة من المراكز الصحية الأولية والرعاية الثانوية.



وقال أن الشركة بدأت بالفعل منذ العام 2019 بتقديم خدماتها بأسعار مناسبة وتنافسية عبر 3 مراكز صحية في مناطق حولي والفروانية والضجيج التي تقدم خدمات طب العائلة والأسنان والأطفال مع المختبرات والأشعة، وإضافة إلى هذه المراكز الثلاثة نقوم حاليا بالعمل على تأسيس مركزين في منطقتي الفحيحيل والجهراء وبالتأكيد سوف يتبعهما المزيد من المراكز في مناطق أخرى، ويتم حاليا إنشاء مستشفيات ضمان في منطقتي الأحمدي والجهراء وبمساحة بناء لكل منهما تتجاوز 80 ألف متر مربع، ويتوقع ان يتم الانتهاء من الإنشاء خلال الربع الثالث من العام 2022 وتم الانتهاء إلى الآن إنجاز أكثر من 60% لكل مستشفى، ما يعني حصول المستفيدين على تغطية متكاملة في مختلف المحافظات والمناطق.



وأضاف «بذلك، يساهم التشغيل الرسمي لشركة ضمان بعد استكمال المرحلة الأولى من منظومة الرعاية الصحية خلال عام 2022 في تطوير قدرات الرعاية الصحية في الكويت وتحفيز بيئة فعالة لتطبيق عناصر الجودة في الخدمات الصحية والتركيز على برامج الوقاية والصحة المجتمعية وتعزيز الوعي العام وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواء مع تقليل الأعباء المالية والإدارية على الجهات الحكومية الكويتية ورفع مؤشرات الرعاية الصحية عبر الصحة الوقائية ودعم القدرة الاستيعابية لوزارة الصحة مع زيادة قدرات الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين ودعم التنويع الاقتصادي عبر الرعاية الصحية، وطبعا المرحلة الأولى تمهيد لبقية المراحل التي سوف تتضمن المزيد من المراكز والمستشفيات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة».

هذه أبرز الخدمات الطبيةفي «ضمان» حالياً

قال عرب، في الوقت الحالي، ومع كوننا في مرحلة ما قبل التشغيل الرسمي الكامل لتحويل المستفيدين من وزارة الصحة، تقوم «ضمان» بتوفير خدماتها حسب نظام القطاع الخاص عبر مراكزنا الثلاثة في حولي والفروانية والضجيج، ومنها خدمات في تخصصات طب العائلة والأطفال والأسنان مقابل مبالغ رمزية، وكذلك نقوم بتوفير العديد من الخدمات العلاجية والأشعة والمختبر بناء على أسعار وزارة الصحة، ما يعني أن جميع الخدمات التي نقوم بتوفيرها تعتبر مناسبة وملائمة لجميع الفئات من ناحية التكلفة بشكل عام.

خدمات المستشفيات وجميع الأدوية مغطاة

ذكر عرب أنه في المستشفيات حال افتتاحها خلال 2022، سيتوافر فيها طب الأسنان وطب الأطفال والجراحة والطوارئ والنساء والولادة والباطنية وجراحة العظام والعلاج الطبيعي والعناية المركزة مع خدمات الصيدلة والتصوير التشخيصي والمختبرات. وجميع تكاليف الخدمات والأدوية في المراكز والمستشفيات تتم تغطيتها مستقبلا ضمن وثيقة التأمين الإلزامي لشركة ضمان للمستفيدين.

«ضمان» تعيد طب العائلةإلى دوره الريادي

أوضح عرب أن شركة ضمان تقوم حاليا بإعادة دور طب العائلة في قطاع الرعاية الصحية بالكويت بوجود مجموعة من أطباء العائلة ذوي الكفاءة العالية، لافتا إلى أنه في السابق كان لطب العائلة بالبلاد دور ريادي مشهود في مختلف نواحي الرعاية والوقاية الصحية، ولذلك فإن شركة «ضمان» تقوم بوضع أطباء العائلة في الصدارة من ناحية الاستشارات الطبية والتشخيص والعلاج أو الإحالة على الأطباء في التخصصات الأخرى، حيث يمارس هؤلاء الأطباء مع غيرهم من العاملين في المراكز الرعاية الصحية الأولية أول نقطة تواصل مع المستفيدين قبل بدء رحلتهم في شركة ضمان التي تمثل رعاية صحية لكويت جديدة.

شكر وتقدير

تقدم ثامر عرب بالشكر والتقدير إلى وزارة الصحة على دورها في دعم شركة ضمان على مختلف الأصعدة، وكذلك جميع الجهات التي تساهم في استكمال أهداف الشركة، كما توجه بالشكر إلى كل العاملين في الشركة بمختلف القطاعات الطبية والإدارية والفنية على ما يبذلونه من جهود دؤوبة لتقديم مستوى الخدمة بالكفاءة والجودة وفق أعلى المعايير الصحية والمهنية التي تعمل بها «ضمان».

ثامر عرب... خبرات تمتد لأكثر من 25 عاماً

عين الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان)، ثامر إبراهيم عرب، في منصبه من أكتوبر 2021، وذلك بخبرات ومسيرة مهنية امتدت على مدار أكثر من 25 عاما تولى خلالها مناصب قيادية وعضويات مجلس الإدارة في مؤسسات كبرى.



وتتضمن المسيرة المهنية للرئيس التنفيذي لـ «ضمان» تحقيق إنجازات ملموسة في مؤسسات كبرى ضمن قطاع المصارف والتأمين والطيران، كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة ولاية كاليفورنيا إضافة إلى عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في العديد من المجالات مثل القيادة والاستراتيجية والاقتصاد والعمليات.

هذه هي «ضمان»

1- تأسست برغبة أميرية في سنة 2015.



2- جزء من رؤية كويت جديدة 2035 وأهم عنصر في محور الرعاية الصحية ضمن هذه الرؤية.



3- أول اكتتاب عام لمؤسسة رعاية صحية في الكويت.



4- أول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (Public Private Partnership - PPP).



5- المساهمون: القطاع العام 24% - القطاع الخاص 26% - المواطنون الكويتيون 50%.



6- أول شركة في الخليج والشرق الأوسط تقدم خدماتها بالنظام المتكامل للمحافظة على الصحة (Health Maintenance Organization - HMO).



7- تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة من المراكز والمستشفيات في أرجاء الكويت.



8- تقليل الأعباء المالية والإدارية على الجهات الحكومية.



9- رفع مؤشرات الرعاية الصحية عبر الصحة الوقائية.



10- دعم القدرة الاستيعابية لوزارة الصحة.



11- زيادة قدرات وزارة الصحة على تلبية احتياجات المواطنين.



12- دعم التنويع الاقتصادي عبر الرعاية الصحية وخلق نظام صحي مستدام.



13- توفير أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية للكويتيين وغيرهم.



14- فرص وظيفية للكويتيين في قطاع جديد للرعاية الصحية.



15- التأمين الصحي الإلزامي الجديد لعدد 2 مليون من المقيمين العاملين في القطاع الخاص (الإقامة مادة 18 وعائلاتهم).



16- تم تجهيز 3 مراكز للرعاية الصحية الأولية (حولي والفروانية والضجيج).



17- 2 مراكز جديدة للرعاية الصحية (الأحمدي والجهراء: الانتهاء في الربع الأول 2022).



18- 2 مستشفيات جديدة (الأحمدي والجهراء: الانتهاء خلال 2022).



19- نسبة انجاز المستشفيات الجديدة أكثر من 60%.



20- خدمات رعاية صحية متكاملة لجميع المستفيدين (رعاية أولية وثانوية وتخصصية بالتعاون مع وزارة الصحة).



21- الريادة في جودة الرعاية الصحية عبر تطبيق معايير مؤسسة اللجنة الدولية المشتركة (Joint Commission International - JCI).



22- الخدمات:



٭ المراكز: طب العائلة – طب الأسنان – طب الأطفال – الأشعة – المختبرات – الصيدلية.



٭ المستشفيات: الجراحة – الطوارئ – النساء والولادة – طب الأطفال – الباطنية – جراحة العظام – العلاج الطبيعي – العناية المركزة – التصوير التشخيصي – المختبرات – الصيدلية - بالإضافة الى الخدمات المساندة.