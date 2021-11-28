ليلى الشافعي



كرّمت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيـــا المعلومات د.رنا الفارس الهيئة العامة لشؤون القصر ممثلة بمديرها العام بالإنابة م.حمد البرجس، ومدير مركز نظم المعلومات طارق الشطي، تقديرا للجهود التي بذلتها الهيئة ومساهمتها الفعالة في إطلاق المرحلة الاولى لتطبيق «سهل» الذي يمثل منصة للخدمات الإلكترونية الحكومية.

وأعرب مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد البرجس عن سعادته بالتقدير الذي حظيت به الهيئة من وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، مشيرا الى أن الهيئة قدمت 30 خدمة في المرحلة الاولى للتطبيق الذي تم إطلاقه مؤخرا بمشاركة 13 جهة حكومية.

وشدد البرجس على حرص الهيئة على المضي قدما لتنفيذ توجه الدولة نحو التحول الرقمي لما له من أهمية بالغة سواء في زمن جائحة كورونا أو خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء ومواكبة لرؤية الكويت لعام 2035 والتطورات المتسارعة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وأضاف أن الهيئة تركز على رقمنة خدماتها ومعاملاتها خلال الفترة المقبلة انطلاقا من ايمانها التام بأهمية تسهيل معاملات المشمولين بالرعاية وانجازها بسرعة وكفاءة وعلى مدار الساعة، وذلك مواكبة للنمو الكبير في أعداد المراجعين والمشمولين بالرعاية، حيث تقدم الهيئة حاليا 42 خدمة عبر موقعها الالكتروني.

وأوضح البرجس أن الهيئة وضعت خطة للتحول الرقمي تهتم بمختلف محاور المنظومة والتي تتضمن الإجراءات والعمليات، والموارد البشرية، والتقنية والبيانات، مشيرا الى أن الهيئة تعمل حاليا بالتعاون فيما بين مركز نظم المعلومات وعدد من القطاعات والادارات المعنية على زيادة عدد الخدمات المقدمة من قبل الهيئة عبر موقعها الالكتروني، وكذلك عبر تطبيق سهل في مرحلته الثانية.