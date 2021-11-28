تشابه الرؤية التنموية الاقتصادية في البلدين.. الهند الجديدة 2025 وكويت جديدة 2035

الهند بلد «المليار فرصة».. وسنحتفل بالعيـد الوطني بفعاليات متنوعة 26 ينايـر المقبل

أسامة دياب



أشاد السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج بعمق ومتانة العلاقات الهندية - الكويتيـــــة والتي وصفها بالتاريخية والوثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، حيث يجمعهما شراكة متميزة، لافتا إلى أن الجالية الهندية تعمل بالكويت على مدار عقود وأثبتت جدارتها في شتى المجالات وتحظى بثقة وتقدير كبير، مشيرا إلى أن وجود عمالة بلاده يمثل منفعة متبادلة تصب في صالح البلدين.



ولفت جورج في تصريحات للصحافيين على هامش الاحتفال الذي أقامته السفارة بمناسبة يوم الدستور، الى الرغبة المشتركة في دعم وتعزيز العلاقات على شتى الأصعدة ومختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى وجود مجموعة عمل مشتركة مختصة بالموارد البشرية والقوى العاملة والتي تجتمع بصفة دورية لضمان استمرار تدفق العمالة من الهند إلى الكويت. وفيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في بلاده، أوضح ان الهند بلد الفرص المتاحة أو بالأحرى بلد «المليار فرصة»، وذلك لما تملكه من إمكانات اقتصادية هائلة، معربا عن سعادته بتزايد وتيرة الاستثمارات الكويتية المتنوعة في الهند، موضحا انها تبلغ 10 مليارات دولار، كما تبحث بلاده عن فرص استثمارية في الكويت، لافتا إلى تشابه الرؤية التنموية الاقتصادية في البلدين: الهند الجديدة 2025 وكويت جديدة 2035 وهناك إمكانية كبيرة لتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين.



وبخصوص رؤيته للوضع في الشرق الأوسط، بين ان الهند جزء من هذه المنطقة وتحرص على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، مشيدا بالدور الرائد والقيادي الذي تلعبه الكويت في حل النازعات ولم الشمل، وخير دليل على ذلك دورها في الحفاظ على اللحمة الخليجية، ولفت إلى أن بلاده تتطلع إلى التعاون مع الكويت في هذا الصدد، مشيرا إلى ان السفارة ستحتفل بالعيد الوطني في 26 يناير باحتفالية كبيرة بفعاليات متنوعة، وأعرب عن أمله في أن يستمر وضع «كورونا» تحت السيطرة.



وبالعودة الى المناسبة، ذكر جورج أن «يوم الدستور الهندي»، هو ذكرى اعتماد الجمعية التأسيسية في 26 نوفمبر 1949 لدستور الهند، والذي دخل حيز التنفيذ في 26 يناير 1950، مشددا على أهمية دستور بلاده في جعل الهند واحدة من كبرى الديموقراطيات في العالم، حيث دعم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للفرد، مؤكدا أن بلاده تمكنت من تحقيق إنجازات جديرة بالثناء في المجالات العلمية والاقتصادية، ومن خلال الدستور الجديد تم إخراج الهند من عدة قرون من الاضطهاد والحكم الاستعماري.



وفي ختام الحفل، افتتح السفير الهندي وحرمه معرض «دستور الهند» بمكتبة السفارة.