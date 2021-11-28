دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء لـ «الأنباء» ان المنصات الالكترونية ساهمت برفع نسب تحصيل مستحقات الوزارة بسبب سهولة استخدامها وتنوعها. وذكرت المصادر ان الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة متعددة ومتنوعة ساهمت بتقليل العناء في ايصال الخدمة للعملاء ومنها مسألة دفع الفواتير، لافتة الى ان الوزارة تصدر الفواتير وتستقبل المستحقات عبر ثلاث منصات ومنها تطبيق «سهل» الذي ساهم كثيرا في رفع نسبة التحصيل، مشيرة الى ان نسبة كبيرة من العملاء تزور تطبيق سهل بهدف دفع الفواتير. وبينت ان المنصة الأخرى هي تطبيق الهواتف الذكية الذي وفرته الوزارة لدفع المستحقات، بالاضافة الى موقع الوزارة الالكتروني الذي يحوي اكثر من 40 خدمة الكترونية من بينها دفع الفواتير، مؤكدة انها تخطط لمزيد من الخدمات الالكترونية بهدف التماشي مع سياسة الحكومة في التوجه نحو الرقمية.