أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ابتزاز المقاولين لبعض العاملين في المساجد والحصول على الأموال مقابل تجديد إقاماتهم أمر مرفوض ولن تقبل به الوزارة تجاه العاملين في مساجدها.



وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي، إن وزارة الأوقاف ستتحقق من وقوع مثل هذه الأفعال غير المقبولة وستقوم بإحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون ضد المقاول المعتدي على حقوق العمال.



ودعت وزارة الأوقاف عبر البيان التوضيحي كل متضرر من فعل أي مقاول قام بابتزاز العمال عبر الطلب غير المشروع الى التقدم إلى الوزارة والتبليغ عن كل ما تعرضوا إليه لكي تباشر الجهات المعنية إجراءاتها القانونية تجاه مثل هذا الطلب غير المشروع.