القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري م.طارق الملا عن إطلاق خطة طموحة لبدء الإنتاج المبكر من الكشف التجاري للذهب في منطقة «إيقات» بصحراء مصر الشرقية خلال الفترة القادمة في ظل الاحتمالات المرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف، حيث يبلغ متوسط تركيز الذهب 1.5 غرام في الطن. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الأولى لشركة «إيقات» لمناجم الذهب، المسؤولة عن تنمية كشف «إيقات» التجاري، الذي تم تحقيقه بجهود مصرية خالصة.



ويعد الكشف الذي تحقق بمنطقة «إيقات» واعدا، ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب، في ظل وجود احتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، بإجمالي استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار، كما يعد نتاجا لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاونا مثمرا بين عدد من قطاعات الدولة، وبذلك تكون «إيقات» ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث يعمل حاليا كل من شركة «السكري» لمناجم الذهب وشركة «حمش مصر» لمناجم الذهب.