كوريا الشمالية تحظر ارتداء المعاطف الجلدية، بغرض قصرها على زعيم الدولة المقربين منه.

«من غير القانوني محاكاة أزياء القيادة العليا»

حاكمة ولاية نيويورك تأمر بعودة الكمامات داخل الأماكن المغلقة تحسبا للمتحور «أوميكرون».

«يتوازن الفنان عند التقاء ما يحب أن يصنعه وما يحب جمهوره أن يسمعه»