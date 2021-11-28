«من غير القانوني محاكاة أزياء القيادة العليا»
كوريا الشمالية تحظر ارتداء المعاطف الجلدية، بغرض قصرها على زعيم الدولة المقربين منه.
«أوميكرون قادم»
حاكمة ولاية نيويورك تأمر بعودة الكمامات داخل الأماكن المغلقة تحسبا للمتحور «أوميكرون».
«يتوازن الفنان عند التقاء ما يحب أن يصنعه وما يحب جمهوره أن يسمعه»
تايلور سويفت، المغنية الأميركية، تؤكد خطأ الفنان الذي ينتج ما يحبه، بغض النظر عما يحبه جمهوره.
«لم أسمع أحدا يقول عنه أي كلام سيئ»
ساندرا بولوك، الممثلة الأميركية، متحدثة عن الممثل الأميركي الشهير كيانو ريفز.