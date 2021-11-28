عبدالله قنيص



انتقل فريق من الادلة الجنائية الى منطقة الصبية نقطة (BH-33)، (BH-8) لرفع الآثار في محاولة للاستدلال على هوية لصوص مجهولين استهدفوا الموقع dk وتمكنوا من سرقة كيبل بطول 100 متر، وآخر بطول 15 مترا، فيما أمر وكيل النائب العام بتسجيل القضيتين باعتبارهما جناية، وبعنوان سرقة عن طريق تحطيم حرز وتكليف المباحث بعمل التحريات وضبط الجناة. وقال مصدر أمني إن ممثلا قانونيا لشركة نفط الكويت تقدم إلى مخفر الصبية وأبلغ عن مجهولين سرقوا كيبل بعرض 240 مم وطول 100 متر بقيمة تقديرية 910 دنانير من نقطة BH-33، وكيبل بطول 15 مترا ويقدر ثمنه بـ130 دينارا من نقطة BH-8، مشيرا إلى أن اكتشاف الواقعة جاء من أثر اعطال تعامل معها فنيون من الشركة .