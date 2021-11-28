أسامة أبو السعود



دعا رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت يوسف الشريفي وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس إلى سرعة التدخل وحسم الأمور في مستشفى الاحمدي قبل تفاقم الأوضاع ووصولها لحد خطير.



وأكد الشريفي في تصريح صحافي ان ازمة مستشفى الاحمدي للعاملين بالقطاع النفطي تكمن في الادارة اولا واخيرا، مشددا على ان الادارة هي اساس أي مشروع ناجح او تدهوره.



وأوضح ان مستشفى الاحمدي الجديد هو فخر لنا كعمال في القطاع النفطي، حيث وفرت مؤسسة البترول والحكومة كل الإمكانيات اللازمة لتكون منارة طبية في الاحمدي وعلى مستوى الكويت ككل.



وأضاف الشريفي «من المجحف ان يدار هذا المستشفى بعقلية المستشفى القديم وان تتكرر نفس الاخطاء والمشاكل، وهو امر لن نسمح به مع الامكانيات الهائلة التي يتمتع بها المستشفى».



واعتبر الشريفي ان سياسة تأخير المواعيد وانتظار الدور لأكثر من 6 اشهر يجب ان يلغى من قاموس المستشفى الجديد وان يكون الموعد بحد اقصى 3 ايام وان يكون الموعد فورا للحالات الطارئة دون أي انتظار.



وختم الشريفي تصريحه بالتأكيد على ان ما يعاني منه القطاع النفطي والمستشفى التابع له في الاساس هو ازمات ادارة، وهي امور يجب تصحيحها فورا ان كانت الحكومة القادمة جادة في أي عملية إصلاح حقيقي للمشكلات المتعددة التي يعاني منها القطاع النفطي والبلد ككل.