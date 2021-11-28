محمد راتب



دشنت قافلة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عملها في منطقة جابر الأحمد بمحافظة العاصمة وذلك ضمن المرحلة العاشرة من الحملة التي أطلقتها الهيئة للتشجير والتخضير ضمن الموسم الزراعي للعام الحالي والتي حققت نجاحا واسعا والكثير من الأهداف المرصودة لزراعة وتخضير المناطق الداخلية والشوارع.



وانطلق فريق الهيئة برئاسة مدير عام الهيئة الشيخ محمد اليوسف الذي أعرب عن امتنانه للحضور وتمنى من المواطنين المساهمة وزيادة الوعي الزراعي في هذا العمل المشرف والعمل والتعاون مع الهيئة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، موضحا أن الهيئة تقوم بتوفير الشتلات واللوازم الخاصة بالزراعة، وان مشاركة الأفراد تتمثل فقط بالمساهمة في الزراعة.