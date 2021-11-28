حقق المتسابقان الكويتيان أحمد الدواس وابنه راشد الدواس امس الأول كأسي المركز الثاني فئتي المخضرمين والمحترفين ضمن مشاركتهم في منافسات الجولة الثانية لبطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية والتي أقيمت في امارة عجمان.



وأعرب المتسابق أحمد الدواس عن سعادته بتحقيق كأس المركز الثاني في فئة المخضرمين رغم انقطاعه عن المشاركة في البطولات لعدة سنوات، مشيرا إلى أن هذا الفوز يدفعه للعودة إلى المنافسات المائية من جديد.



وذكر الدواس أن ابنه راشد تعرضت دراجته لبعض الأعطال التي أدت تراجعه إلى المركز الثاني بعد أن كان مرشحا بقوة إلى المركز الأول للبطولة التي تشمل إجمالا 3 جولات.



وأضاف أن الجولة شارك فيها 40 متسابقا مثلوا 6 دول هي الدنمارك وصربيا وفرنسا وإيطاليا إضافة إلى الكويت والإمارات (المستضيف).



وكان المتسابق الكويتي راشد الدواس أحرز المركز الأول في الجولة الأولى لهذه البطولة التي أقيمت في إمارة الشارقة.



ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة والأخيرة للبطولة الجمعة المقبلة في إمارة أبوظبي.