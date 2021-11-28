بعد لقائه بمجموعه من أهالي منطقة غرب عبد الله المبارك تقدم النائب مرزوق الخليفة بأسئلة إلى وزراء التربية د. علي المضف، والصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح، ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي، لمتابعة نواقص المنطقة.

ونص السؤال الأول الموجه إلى وزير التربية على أنه لما كانت منطقة غرب عبد الله المبارك من المناطق النموذجية وحديثة الإنشاء، وقد بدء كثير من المواطنين بالسكن في منازلهم، وحيث أن مباني المدارس بجميع مراحلها أصبحت جاهزة لاستقبال الطلبة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

-كم عدد مدارس المنطقة بجميع مراحلها التعليمية الجاهزة لاستقبال الطلبة؟

-متى سيتم افتتاح مدارس المنطقة؟ يرجى تحديد تاريخ استقبال الطلبة.



وقال في مقدمة السؤال الثاني الموجه إلى وزير الصحة إنه لما كانت منطقة غرب عبد الله المبارك من المناطق النموذجية وحديثة الإنشاء، وقد بدء كثير من المواطنين بالسكن في منازلهم، وحيث أن جميع مباني المستوصفات الطبية جاهزة لاستقبال الأهالي.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

- كم عدد المجمعات والمستوصفات الطبية الجاهزة لاستقبال أهالي المنطقة؟ ومتى سيتم افتتاح المستوصفات؟ يرجى تحديد تاريخ استقبال الأهالي.

وقال في مقدمة السؤال الثالث الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تعد منطقة عبد الله المبارك من المناطق النموذجية وحديثة الإنشاء، وقد بدء كثير من المواطنين بالسكن في منازلهم، إلا أن أهالي المنطقة يعانون من الدخول والخروج من وإلى منازلهم عن طريق دوار شبرة الخضار مما يسبب ازدحاما شديداً في أوقات الذروة، ولما كان هنالك تطوير مشروع الدائري (6.5) في مرحلته الأولى من نقطة البداية ليمتد مسافة ما يقارب كيلو متراً أو أقل من ذلك باتجاه المنطقة ليربطها بالدائري وذلك لتسهيل عملية الدخول والخروج.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



-هل هنالك توجه لربط طريق الدائري (6.5) بالمنطقة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فمتى سيتم ذلك؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما سبب عدم ربطه بالمنطقة؟.

وقال في نص السؤال الرابع الموجه إلى وزير الكهرباء والماء، لما كانت منطقة غرب عبد الله المبارك من المناطق النموذجية وحديثة الإنشاء، وقد بدء كثير من المواطنين بالسكن في منازلهم، إلا أن المنطقة تنقصها إنارة الشوارع.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

-هل تم طرح مناقصة لتركيب أعمدة الإنارة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب متى تم طرح المناقصة؟ مع بيان قيمتها المالية؟ ومدة العقد؟ وإذا كان الجواب بالنفي ما سبب عدم طرحها؟

-متى سيتم تركيب أعمدة الإنارة للمنطقة؟