بشرى شعبان



أعلنت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف إيمان الأنصاري عن توقيع الهيئة عقد تدريب وتأهيل 20 باحثا عن عمل من المحاسبين حديثي التخرج حملة البكالوريوس لمدة 3 أشهر مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.



وقالت الأنصاري في تصريح صحافي ان الدورة تمنح الباحث شهادة الزمالة المهنية الأميركية، مبينة ان توقيع عقد التدريب مع جمعية المحاسبين جاء لتعزيز أواصر التعاون مع القطاع الخاص وحرص الهيئة على تنمية مهارات الباحثين عن عمل وزيادة قدراتهم ليكونوا أكثر قبولا في هذا القطاع، مشددة على أهمية التدريب وأثره البالغ في تنمية قدرات الباحثين عن عمل وتنفيذ رؤية الدولة الرامية إلى زيادة نسبة توظيف القوى الوطنية في القطاع الخاص.



وأضافت ان تدريب وتأهيل الفئات المستهدفة من المحاسبين حديثي التخرج ليس التعاقد الأول مع جمعية المحاسبين ولكنه امتداد لسلسلة من التعاون تعكس حرص الجهتين على دعم قوة العمل الوطنية وتوفير السبل للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتطوير، مثمنة جهود جمعية المحاسبين في دعم الباحثين عن عمل، مؤكدة على استمرار التعاون مع جمعيات النفع العام والقطاع الخاص لتدريب وتأهيل المزيد من الباحثين عن عمل.



حضر التوقيع كل نائب المدير العام لشؤون العمالة الوطنية عبدالله المطوطح ومدير إدارة تنمية العمالة الوطنية هيام الدويلة ورئيس جمعية المحاسبين فيصل الطبيخ.