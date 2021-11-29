احتفلت العلامة التجارية الاسكندنافية «يوسك»، إحدى العلامات التجارية التي تمثلها شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في قطاع الأثاث، بمرور أربعة أعوام على انطلاقتها في الكويت، وذلك من خلال أنشطة أقامتها للعملاء والموظفين في أفرعها الواقعة في كل من الضجيج والشويخ والأفنيوز.



وقال المدير المحلي للعلامة التجارية «يوسك» في الكويت، جورج أبي حيدر: «نحتفل اليوم بمرور أربعة أعوام على انطلاق العلامة التجارية «يوسك» في الكويت، التي استطاعت بفترة وجيزة أن تلقى إعجاب واستحسان العملاء نظرا لجودة منتجاتها وأسعارها المعقولة وأن تدخل منتجاتها معظم المنازل الكويتية من خلال بيع أكثر من 1.35 مليون قطعة أثاث. كما تمكنت العلامة التجارية الاسكندنافية يوسك أن تلبي أكثر من 85 ألف طلب أونلاين منذ انطلاق عملياتها الإلكترونية في العام 2019. هذه الأرقام تجعلنا سعداء جدا بأصداء النجاح الذي تلقاه اليوم يوسك في الكويت ونتطلع لتوفير تجربة تسوق مميزة لعملائنا وإلى المزيد من التوسع والتطور في السنوات القادمة».



هذا، وقد حرصت «يوسك» منذ دخولها السوق الكويتي على ترسيخ اسمها ليس كعنوان للأثاث فقط وإنما كمشارك وداعم لمختلف المبادرات الاجتماعية، حيث أطلقت مؤخرا حملة توعوية لمكافحة سرطان الثدي في جميع أفرعها، وتعاونت العام الماضي مع جمعية «أمنيتي» الوطنية غير الربحية الهادفة لمساعدة الأطفال المصابين بأمراض مستعصية على تحقيق أمنياتهم، بالإضافة إلى رعايتها لجائزة الأم المثالية في عام 2019 ورعايتها لحملة يستاهل وطني في عام 2018، فضلا عن مشاركتها في معرض مرزام للديكور عام 2020، ومعرض الكويت لليخوت عام 2017 ورعايتها لأنشطة «بروفيجن» الرياضية لعامي 2018-2019، ومشاركتها فرحة الأعياد الوطنية بخصومات حصرية، وغيرها من الأنشطة والفعاليات. لقد تم افتتاح الفرع الأول من «يوسك» في الضجيج في العام 2017 لتكون المحطة الأولى في الشرق الأوسط لهذه العلامة التجارية، تبعه بعد ذلك افتتاح الفرع الثاني في منطقة الشويخ ومن ثم الفرع الثالث في الأفنيوز، ومؤخرا تم افتتاح الفرع الرابع في مجمع العاصمة.