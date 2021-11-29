أعلنت شركة الاتصالات الكويتية - stc الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن إطلاق مبادرتها التوعوية بشأن سرطان البروستاتا تحت مظلة مبادرة «لأننا_نهتم»، عبر تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تهدف الى تعزيز الحياة الصحية.



وبمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان البروستاتا، المبادرة الدولية التي تنظم في شهر نوفمبر من كل عام، أطلقت stc مع د.عمر الهنيدي حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت عددا من الفيديوهات التوعوية ومعلومات قيمة تتعلق بسبل الوقاية من سرطان البروستاتا.



كما نشرت الشركة عبر منصاتها عددا من الفيديوهات اشتملت على أنشطة رياضية وبدنية يجب على الرجال القيام بها في سبيل تعزيز نمط الحياة الصحي سواء داخل العمل او خارجه، وذلك بالتعاون مع المدرب وخبير التغذية الكابتن علي حسين.



وذكرت الشركة أن هذه المبادرة تأتي في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها stc وحرصا من الشركة على رفع مستوى التوعية بهذا المرض بين أفراد المجتمع، والتشديد على أهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، لاسيما أن الفحص في الوقت الحاضر أصبح أبسط كثيرا مما كان عليه في الماضي، حيث يمكن الكشف عن سرطان البروستاتا من خلال عمل اختبار دم بسيط.



من جهتها، أكدت دانة فيصل الجاسم، مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc: ستواصل stc أنشطتها حتى نهاية نوفمبر بهدف نشر نصائح توعوية بسرطان البروستاتا في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، استكمالا لجهودها المتواصلة من أجل تعزيز دورها التوعوي في المجالات الصحية المختلفة.



وأشارت stc إلى أنها تولي اهتماما بمكافحة مرض السرطان بشكل عام من خلال اطلاق حملات توعوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة لديها، بما ينسجم مع سياستها الراسخة لتعزيز الصحة وواجباتها الإنسانية نحو المجتمع، وكذلك تشجيعا لأفراد المجتمع على القيام بالفحوصات خلال شهر نوفمبر، كونه يتزامن مع المبادرة العالمية للتوعية بسرطان البروستاتا، فضلا عن تقديم الدعم اللازم للتوعية والتشديد على ضرورة إجراء الكشف المبكر للوقاية منه.



وأضافت الجاسم: «إلى جانب الأهداف المتعلقة بزيادة الوعي بهذا الشأن، تسعى stc دائما إلى تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز دورها في دعم القطاع الصحي، جنبا الى جنب مع القطاعات الأخرى مثل التعليمية والبيئية ودعم المبادرين عبر العديد من المساهمات».



وذكرت stc انها لن تألو جهدا في سبيل الاستمرار في مبادراتها الصحية وأنشطة المسؤولية المجتمعية عبر حملاتها التوعوية المتنوعة بالتعاون مع مختلف المؤسسات، لتحقيق المزيد من التوعية بما يعود بالنفع على المجتمع الكويتي.



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