

5 أطعمة لها مفعول السحر في التخلص من دهون البطن الخفية



يبذل كثيرون جهودا جبارة في سبيل التخلص من الدهون التي تتراكم لدى البعض، وتبرز بشكل يثير الإحراج لصاحبها، لكن هناك دهونا أكثر خطورة ولا تظهر على السطح. والدهون الحشوية هي طبقات من الدهون تتراكم داخل البطن من دون أن تصل إلى سطح الجلد، وتشكل خطرا على الجسم وعلى صحة جسم الإنسان إذا زادت على الحد الطبيعي. وتكمن خطورة هذه الدهون في أنها تزيد فرصة الإصابة بمجموعة كبيرة من الأمراض مثل السرطان والكبد.



والسبيل الأفضل لمواجهة الوزن الزائد أو السمنة هي اتباع حمية غذائية معينة بالإضافة إلى التمارين البدنية، لكن السبيل للتخلص من الدهون الحشوية هي تناول أطعمة بعينها. والأغذية المناسبة لمكافحة الدهون الحشوية هي 5، خاصة لمن تجاوزوا 50 عاما، حسب موقع eatthis المختص بالتغذية:



الكمون: إذا أردت طريقة تجمع بين تقليل الدهون الحشوية والنكهة الغنية في أطباقك المفضلة، فضع في اعتبارك إضافة الكمون إلى هذه الأطباق.



دقيق الموز الأخضر: يقول خبراء إن دقيق الموز الأخضر، الذي يعد أغنى المصادر بالنشا المقاوم للبريبايوتيك، يجعل الخلايا أكثر استجابة للأنسولين، ويساعد في نهاية المطاف في منع تخزين الدهون حول الخصر.



حبوب لوبين (الترمس): سواء أضفتها إلى السلطة أو تناولتها مع حساء، فإن «الترمس» طريقة سهلة ولذيذة في آن لتقليل الدهون الحشوية.



السمك: الأسماك الأغنية بأحماض «أميغا 3» مثل السلمون لا تساعد صحة قلبك فقط، بل إنها تعينك على التخلص من الدهون الحشوية الخطيرة. وربط خبراء نقص الـ«أوميغا3» والفيتامينات الموجودة في السمك مثل فيتامين «دي» بزيادة الدهون الحشوية.



الخضار ذات الأوراق الداكنة: مثل السبانخ واللفت غنيان بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى ذلك تساعدك في التخلص من الدهون الحشوية التي تتراكم في بطنك.



الأطعمة المخمرة: الأطباق المخمرة مثل مخلل الملفوف الذي يتناوله البعض وحده أو مع وجبة أخرى تساعد في خسارة الدهون الخطيرة.

عن «سكاي نيوز»

