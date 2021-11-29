

3 تغيرات في الصوت تشير إلى مرض باركنسون



أعلن خبراء جمعية مرض باركنسون الأميركية، أنه يمكن تشخيص بداية مرض باركنسون من 3 تغيرات في الصوت. وتشير Express، إلى أن بيانات جمعية مرض باركنسون الأميركية، تفيد بأن صوت المصابين بمرض باركنسون (الرعاش) يصبح أكثر هدوءا، أو يصبح مرتفعا في البداية ومن ثم يصبح هادئا. كما أن كلامهم يصبح رتيبا، لأنه ليس بمقدور المريض التحكم بمستوى الجهارة (شدة الصوت) والعاطفية، بالإضافة إلى ذلك يشير التلعثم إلى بداية تطور مرض باركنسون.



ومرض باركنسون، هو مرض عصبي مزمن يتطور تدريجيا. ويسبب الخلل في إنتاج مادة الدوبامين الكيميائية في خلايا الدماغ، اضطراب في وظائف الخلايا المسؤولة عن الحركة.



والأعراض الرئيسية للمرض هي تصلب العضلات وصعوبة الحركة والرعشة وعدم استقرار الوضعية. ولايزال الطب المعاصر عاجزا عن علاج هذا المرض تماما. ولكن هناك طرقا لوقف تطوره بما فيها عن طريق التدخل الجراحي التي تحسن نوعية حياة المصاب وتمنع تطور المرض.

عن «نوفوستي»

