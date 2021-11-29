أعلن البنك الأهلي الكويتي (ABK) عن أسماء الفائزين في السحب الشهري الثالث والأخير لحملة «خدمة الإشعارات»: «هل ترغب في ربح 100 دينار؟»، والذي تم بتاريخ 24 نوفمبر 2021، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وقد فاز بالسحب كل من: محمود زكي حنون، زبير أشرف.



واستمرت الحملة من 22 أغسطس الى 24 نوفمبر2021، حيث تم منح فائزين محظوظين جائزة نقدية قدرها 100 دينار، ومن خلال «خدمة الإشعارات»، سيتمكن العملاء من الإطلاع على آخر مستجدات المعاملات الخاصة بهم بسهولة وبشكل مناسب، فضلا عن مراجعة سجل المعاملات السابقة.



وتعتبر هذه الخدمة مفيدة للغاية، خصوصا بالنسبة للمسافرين الذين لا تتوافر لديهم خدمة التجوال أثناء السفر، إذ بإمكانهم الوصول إلى الخدمة بمجرد الاتصال بالإنترنت عبر أي شبكة «Wi-Fi».



ولتفعيل «خدمة الإشعارات» في تطبيق البنك الأهلي الكويتي، ينبغي على العملاء اختيار «ملفي الشخصي» (My Profile) من القائمة الرئيسية بالتطبيق، ثم الضغط على «إعدادات الإشعارات» (Notification Settings) وتفعيل «خدمة الإشعارات» (Push Notification) لدخول السحب والفوز بجائزة نقدية.