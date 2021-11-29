استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الطبية الكويتية بمناسبة فوزهم بعضوية مجلس إدارة الجمعية.



وجاء في بيان صادر عن مكتب الشاهين انه استمع لمطالب ممثلي الجمعية، وتعهد بالعمل على المساعدة في تذليل الصعوبات كافة التي تواجههم، والعمل على تطوير آلية العمل في المجالات الصحية كافة.



كما ناقش اللقاء الخطط المتعلقة بتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وضرورة وضع إطار لمحو الأمية الصحية والارتقاء بمستوى الإرشاد الصحي على مستوى الفرد والمجتمع.



ومثل الجمعية الطبية خلال اللقاء كل من رئيس مجلس الإدارة د.إبراهيم الشمري ونائب الرئيس د.معصومة العلي وأمين الصندوق د.عبدالله البناء وعضوي مجلس الإدارة د.خالد الزايد ود.ميثم غلوم.