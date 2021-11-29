أعلن بنك بوبيان عن افتتاح فرعه الجديد في «مول العاصمة» أحدث المجمعات التجارية في الكويت، ليضيف بذلك تجربة مصرفية مميزة وجديدة لعملائه من مختلف الشرائح من خلال خدماته المتنوعة التي يقدمها الفرع على مدار فترتين صباحية ومسائية من الساعة 10 صباحا الى 1 ظهرا ومن 5 إلى 8 مساء.



وقال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان بشار الدوب: يأتي افتتاح فرعنا الجديد في مول العاصمة كخطوة مهمة لمواكبة التطورات العمرانية السريعة التي تشهدها الكويت لنكون دوما الأقرب إلى عملائنا وفهم طلباتهم واحتياجاتهم.



وأضاف انه مع افتتاح فرعنا الجديد في مول العاصمة يصل عدد فروع بوبيان إلى 45 فرعا منتشرة في كل مناطق الكويت لنتمكن من خلالها من خدمة جميع عملائنا، لاسيما من خلال قنواتنا التقليدية والرقمية، مؤكدا ان التطور التقني والرقمي لا يمكن أن يكون بديلا عن الخدمات المباشرة التي تقدم من خلال الفروع بكل أشكالها.



وأضاف انه تم اختيار موقع الفرع الجديد نظرا لما تتميز به فروعنا في المجمعات التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء، لاسيما في الفترات المسائية والعطلات لأن العملاء يجدونها مناسبة لهم لإنهاء معاملاتهم المتنوعة بسبب ارتباطهم في الفترة الصباحية بالتزامات العمل.



وأوضح ان أهم ما يميز الفرع الجديد لبنك بوبيان، انه مزود بأجهزة للصراف الآلي التفاعلي (Boubyan Direct) المتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتوفير خدمات عديدة للعملاء عن طريق التواصل مع موظفي خدمة العملاء عبر مكالمات الفيديو كول.



وأشار إلى أن وجود تلك الأجهزة يرجع إلى أهمية خدمة بوبيان دايركت في الأماكن المزدحمة كالمولات، حيث تلاقي إقبالا كبيرا من العملاء وغيرهم، حيث يتوقع أن يكون مول العاصمة من أكبر المجمعات التجارية في الكويت التي ستشهد إقبالا كبيرا من الزوار.



وأضاف أنه يمكن للعميل من خلال أجهزة بوبيان دايركت المتوافرة في 39 موقعا إتمام معظم العمليات المصرفية مثل فتح حساب جديد والإصدار الفوري لبطاقات السحب الآلي والائتمانية وسحب وإيداع المبالغ النقدية وخدمة إيداع الشيكات والتحويل بين الحسابات ودفع البطاقة الائتمانية وطباعة كشف الحساب.



من ناحية أخرى، قال الدوب ان البنك مستمر في التوسع للاستثمار في المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية جنبا إلى جنب مع توسعه في افتتاح المزيد من الفروع في إطار خططه للاستحواذ على حصص سوقية في مختلف المجالات.



وأضاف أن الاستراتيجية التي انتهجها البنك منذ سنوات في الاستثمار والتوسع في الخدمات الرقمية أكدت نجاحها وأهميتها في ظل الظروف التي تمر بها الكويت ويعيشها العالم حاليا من خلال تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية التي تقدمها قنوات البنك الرقمية.



وأوضح الدوب أن أبرز ما يميز بوبيان تركيزه على جودة الخدمة والتفاعل مع احتياجات المجتمع وثقافته مع الالتزام المستمر والقوي بالتميز والريادة في خدمة العملاء والاهتمام بهم مع توفير مجموعة متكاملة من أفضل المنتجات والخدمات.