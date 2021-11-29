القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد.



وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ـ في بيان ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد. وشددت على انتظام صرف كل الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين بشكل طبيعي دون وقف، بما في ذلك الحوافز والمكافآت طبقا للقواعد والقوانين المطبقة في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.