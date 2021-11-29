القاهرة - ناهد إمام ومجدي عبدالرحمن



أعلن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري والقائم بعمل وزير الصحة والسكان وصول 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة (فايزر) بمطار القاهرة الدولي.



إلى ذلك، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة امس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية. وتضمن القرار الجمهوري تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018.



ونصت المادة الأولى - بحسب ما نشره «أخبار اليوم» - على أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار. ومن بين هذه الفئات «أجهزة الهاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى»، والتي جعلها القرار الجديد تخضع لضريبة الجمركية بواقع 10% من نسبة التكاليف الإجمالية للاستيراد، التي تشمل سعر المنتج مضافا إليه قيمة الشحن.



يأتي ذلك بعدما كانت الهواتف المحمولة معفاة نهائيا من الجمارك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بشأن إصدار التعريفة الجمركية المشار إليه. كما تضمن القرار فرض رسوم جمركية 2% على رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط، ورسوم 5% على الخلايا الضوئية الفولتانية وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة، بشكل لوحات.



في سياق آخر، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج.



جاء ذلك في تقرير نشره المركز الإعلامي تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية بإجماع المؤسسات الدولية والتوقعات المتفائلة باستمرار زيادتها خلال السنوات القادمة، وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي يستمر في حصد ثماره رغم تداعيات أزمة كورونا.