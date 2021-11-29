أعلنت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 28/6/1443هـ الموافق 31/1/2022م.



ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.



كما أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج، وذلك على النحو التالي:



أولا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 28/6/1443هـ الموافق 31/1/2022م، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.



ثانيا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 28/6/1443هـ الموافق 31/1/2022م.



الى ذلك، أعلنت المملكة تعليق الرحلات الجوية القادمة من سبع دول أخرى لتضاف إلى قائمتها السابقة، وكشفت عن إجراءات جديدة لدخول الوافدين من هذه الدول، وذلك بعد تفشي السلالة الجديدة «أوميكرون» من فيروس كورونا.



وذكرت الداخلية السعودية، في بيان بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) أمس، انه تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة الى المملكة من دول: مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر، والمغادرة إليها مؤقتا لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.



وقال مصدر مسؤول في الوزارة انه تقرر كذلك تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يوما في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.



وأشار الى أنه يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة خمسة أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول بمن في ذلك مواطنو المملكة بغض النظر عن حالة التحصين.



وشدد المصدر على أنه يلزم من دخل إلى المملكة قادما من تلك الدول أو الدول المعلن عنها سابقا أو مر بها بعد تاريخ الاول من نوفمبر الجاري أن يكون لديه نتيجة سلبية لفحص PCR للفيروس قام بإجرائه بعد وصوله إلى المملكة. واضاف ان ذلك يأتي بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (أوميكرون) في عدد من الدول ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.



كانت السعودية أوقفت الجمعة الماضية، الرحلات الجوية من وإلى 7 دول، هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني، بسبب مخاوف تتعلق بـ «أوميكرون».