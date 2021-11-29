الجنرال مارك مايلي، رئيس الأركان الأميركي، يصف السياسة الخارجية الأميركية خلال حكم الرئيس ترامب، في كتاب بوب وودوارد الجديد: خطر.

«وقتها، كان نصف دول العالم تتوقع هجوما أميركيا عليها»

«129 شخصا فعلوها، منذ عام 1947، وقد لقي 100 منهم حتفهم بسببها»