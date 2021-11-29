«وقتها، كان نصف دول العالم تتوقع هجوما أميركيا عليها»
الجنرال مارك مايلي، رئيس الأركان الأميركي، يصف السياسة الخارجية الأميركية خلال حكم الرئيس ترامب، في كتاب بوب وودوارد الجديد: خطر.
«129 شخصا فعلوها، منذ عام 1947، وقد لقي 100 منهم حتفهم بسببها»
هيئة الغذاء والدواء الأميركية، تعلق على معجزة نجاة شاب غواتيمالي (26 سنة) بعد اختبائه داخل حجيرة تروس العجلات، بطائرة سافرت من بلاده إلى ميامي في 3 ساعات، معرضا حياته لخطر الموت.
«ارتعبت من التواجد المستمر للكاميرات والصحافة، فقررت أن هذه العلاقة لا تناسبني»
فلورنس سانت جورج، الخطيبة السابقة للأمير هاري، تتحدث عن شعورها بالخوف من تركيز الإعلام عليها أثناء علاقتها مع الأمير هاري.