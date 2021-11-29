محمود عيسى



ذكرت مجلة «سواراجيا» أن مجموعة من كبار المستثمرين في العالم، بما في ذلك شركات مثل: بلاكستون، وبلاك روك، وهيئات استثمارية وصناديق سيادية منها هيئة أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية ومؤسسة الاستثمار الحكومية السنغافورية، تجري مناقشات أولية بشأن شراء حصص أساسية في الطرح الأولي العام المزمع إطلاقه من قبل شركة التأمين الهندية العملاقة للتأمين على الحياة.



واضافت المجلة انه علاوة على ذلك، ستعقد صناديق التقاعد الكندية والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وصندوق تقاعد جامعة كاليفورنيا، مناقشات بهذا الشان خلال هذا الأسبوع وأوائل الأسبوع المقبل.



ومن المرجح أن تبيع الحكومة الهندية ما يصل إلى 10% من حصتها في شركة التأمين سالفة الذكر من خلال الاكتتاب العام بالاضافة الى إصدار أسهم جديدة، ومن المتوقع ان تبلغ قيمة شركة التأمين العملاقة بعد عملية الاكتتاب العام وبيع الأسهم نحو 110 مليارات دولار، والمقرر إطلاقها في غضون الربع الاول من 2022 بين شهري يناير ومارس.



تجدر الاشارة الى ان الحكومة الهندية قد استعانت لادارة الاصدار وبيع الاسهم بعشرة بنوك استثمارية عالمية منها غولدمان ساكس وجيه بي مورغان وسيتي غروب وبنك اميركا سيكيوريتز الاميركية ونومورا اليابانية وغيرها.



ونقلت المجلة عن تقرير اصدرته صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية قوله ان البنوك الاستثمارية العشرة التي تدير هذا الإصدار تجري اتصالات مع نحو 100 من كبار مديري الصناديق السيادية العالمية ومديري الأموال الاستثمارية والصناديق التقاعدية وصناديق الأسهم الخاصة.