عقدت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية جمعيتها العمومية العادية لعام 2020، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة محمد الشايع بحضور نائب الرئيس د. محمد السيف وأمين الصندوق عبد الله الشايع وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز الشايع ومدير مكتب التدقيق أحمد البردوع، وذلك بحضور ممثلي وزارة الشؤون وعلى رأسهم مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عبد العزيز العجمي وجاسم فهد المضف وحمدان مزيد المطيري وأحمد مجدي عبدالسميع، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية، وقد تمت مراعاة الاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي حسب الإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة الكويتية.

وافتتح الشايع الاجتماع بكلمة ترحيبية شكر فيها الحاضرين ثم بدأ بعرض ومناقشة التقرير الإداري والمالي لمشاريع الجمعية، وقد تمت الموافقة على التقريرين الإداري والمالي، بعدما تمت مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2021 والتصويت عليها بالموافقة.

وفي نهاية اجتماع الجمعية العمومية شكر الشايع وزارة الشؤون ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية المبرات على تعاونها مع الجمعية وتذليل جميع العقبات والمساهمة في نجاح المشاريع والأنشطة التي تنظمها الجمعية، كما توجه بالشكر لممثلي وزارة الشؤون في الاجتماع ومدير مكتب التدقيق وأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين على جهودهم ومساهماتهم في الارتقاء بهذا الصرح الخيري؛ لتمتد آثاره إلى شتى بقاع العالم، ويكون لها بصمة في كل مكان، مما يعكس ريادة العمل الخيري الكويتي، والمكانة التي تتبوأها دولتنا الحبيبة إقليميًا وعالمياً.