ذكرت الشرطة البريطانية أنه قد تم اتهام مراهق بقتل طفلة تبلغ من العمر 12 عاما في وسط مدينة ليفربول، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

وقالت شرطة ميرسيسايد إن الطفلة "أفا وايت" كانت في المدينة مع أصدقائها يوم الخميس الماضي، بعد أن تمت إضاءة أنوار عيد الميلاد (الكريسماس)، عندما تعرضت "لإصابات كارثية" في هجوم وقع في الساعة 0839 مساء (2039 بتوقيت جرينتش).

و تم حاليا اتهام صبي يبلغ من العمر 14 عاما، دون أن يتم الكشف عن هويته لأسباب قانونية، بالقتل وحيازة آلة حادة.

وقالت الشرطة إنه قد تم ايداعه في الحبس الاحتياطي للمثول أمام المحكمة اليوم الاثنين.

وقد تم إلقاء القبض على ثلاثة مراهقين آخرين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما، ثم أُطلق سراحهم بكفالة مشروطة في ظل استمرار التحقيقات.

وقالت رئيسة المباحث سو كومبس: "إننا مستمرون في دعم عائلة آفا وقد طلبوا استمرار احترام خصوصيتهم في هذا الوقت العصيب".