أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة ميونخ القبض على رجل دفع آخر أمام قطار قادم إلى المحطة.

وذكر المتحدث أن القطار دهس المجني عليه37/ عاما/ ما أحدث له إصابات خطيرة لكنها ليست إصابات تمثل خطرا على حياته.

ويواجه الرجل المقبوض عليه41/ عاما/ تهمة الشروع في قتل وسيمثل أمام قاضي تحقيقات

وحسب الشرطة، فإن الرجل قاوم إلقاء القبض عليه، وتعتقد الشرطة أنه دخل في شجار مع المجني عليه وأنه دفع الأخير أمام القطار.

وذكرت الشرطة أنها لا تعرف بعد ما إذا كان الرجلان يعرفان بعضهما البعض ولا تعرف كيف وقع الشجار.

وقد أدى الحادث إلى توقف حركة المواصلات في المحطة بشكل مؤقت.