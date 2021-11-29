التقطت عدسات الكاميرا مشهدا غير مسبوق لدب قطبي يلاحق حيوان رنة إلى المياه قبل أن يسحبه ويلتهمه... فمع الذوبان المتسارع للغطاء الجليدي، يبدو أن الدببة القطبية تغيّر عاداتها الغذائية.

حدث المشهد الدرامي في أرخبيل سفالبارد النروجي في 21 آب/أغسطس 2020... فخلال الصيف، ينحسر الجليد البحري ويأخذ معه حيوانات الفقمة التي تشكل مصدر الغذاء الرئيسي للدب القطبي.

وقد رصد فريق بحثي من محطة علمية بولندية مجاورة ما حصل والتقطت كاميراتهم لأول مرة دبا قطبيا يصطاد حيوان رنة.

وتظهر في الفيديو أنثى دب قطبي شابة تطارد ذكرا من حيوانات الرنة في المياه الجليدية، ثم تمسكه وتغرقه قبل أن تسحبه إلى الشاطئ وتلتهمه.

وقالت عالمة الأحياء في جامعة غدانسك البولندية إيزابيلا كولاشفيتش "كان الوضع برمته مذهلاً للغاية لدرجة أنه كان أشبه بمشاهدة فيلم وثائقي".

وأوضحت لوكالة فرانس برس "يكاد يُخيّل لنا أننا نسمع صوت راوِ في الخلفية يقول إنه يجب مشاهدة هذا الحدث لأننا على الأرجح لن نرى مثيلا له في ما بعد".

- حاجة وفرصة -وكان المشهد استثنائيا لدرجة أنها شاركت في كتابة مقال في مجلة "بولار بايولوجي" العلمية مع باحثين اثنين آخرين.

واعتبر معدو المقال العلمي أن الحادث يندرج في سياق سلسلة ملاحظات تشير إلى أن الدببة القطبية تقتات بشكل متزايد على الحيوانات الأرضية للتعويض عن انحسار نفاذها على حيوانات الفقمة.

وفي سفالبارد، على بعد ما يزيد قليلا عن ألف كيلومتر من القطب الشمالي وحيث تحذر لافتات من خطر الدببة القطبية، يعيش حوالى 300 دب جنبا إلى جنب مع حوالى 20 ألف حيوان رنة.