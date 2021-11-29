أعلنت البحرين استضافة اجتماع الأمانة العامة الـ 34 لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 26 - 27 من شهر ديسمبر المقبل.

وقال نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة - وفقا لوكالة أنباء البحرين - أن الاجتماع سيقام حضوريا في المركز، حيث سيتم استضافة الأعضاء المكونين من رؤساء 16 مركزا خليجيا معنيا بالوثائق والدراسات والبحوث التاريخية.

وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تهدف إلى النهوض بأنشطة البحث التاريخي والوثائقي في المنطقة وتهيئة المدخلات العلمية لتلك الأنشطة بتوفير الوثائق والمخطوطات والمؤلفات التي تخدم الباحثين والباحثات في مجالات التاريخ والجغرافيا والآثار.