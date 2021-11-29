طرح البريد الأردني، إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية للبيع للجمهور

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) عن الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة قوله إن الإصدارات تتضمن ادماج ذوي الإعاقة في المجتمع، ويتكون من أربعة طوابع يحتوي كل (شيت) على 10 طوابع وقيمة كل فئة 50 قرشا، والقيمة الاجمالية للإصدار تبلغ دينارين، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة دينارين ونصف مع مجموعة الطوابع.

وتتضمن الإصدارات كذلك " الأردن من الجو " ويتكون من ستة طوابع بشكل (ميني شيت) وبقيمة دينارين واربعين قرشا، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة دينارين وتسعين قرشا مع مجموعة الطوابع.

ويتكون إصدار "الباقورة والغمر" من أربعة طوابع ويحتوي كل (شيت) على عشرة طوابع وبقيمة دينارين، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة دينارين وخمسين قرشا مع مجموعة الطوابع.