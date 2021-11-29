كشفت صحيفة (فوت ميركاتو) العالمية أن نجم فريق برشلونة لكرة القدم عثمان ديمبلي، تلقى عرضا فلكيا آخر من نادي إنجليزي بجانب العرض المغري من قبل نادي نيوكاسل يونايتد، من أجل التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الجديد الذي لم تذكر اسمه، قدم للاعب الفرنسي راتبا يقدر بـ 20 مليون يورو في العام بالإضافة إلى 30 مليونا مكافأة توقيع بجانب المتغيرات المرتبطة بأرقام اللاعب.

وأشارت إلى أن ديمبلي يرغب في الاستمرار مع برشلونة، لكنه لن يمدد عقده حتى الأن والذي ينتهي صيف 2022.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت منذ ساعات أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي قدم عرضا فلكيا لإغراء نجم فريق برشلونة، وبحسب ما ورد، سيحصل اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما على 15 مليون يورو في الموسم بالإضافة إلى مكافأة توقيع قدرها 15 مليون يورو أخرى، ولا يملك برشلونة القدرة على مطابقة هذا العرض.

وفي حال موافقة ديمبلي على واحد من هذه العروض، سيكون هذا الانتقال كارثة بالنسبة لبرشلونة، الذي من المحتمل أن يخسر أحد أكبر أصوله في صفقة انتقال مجانية.