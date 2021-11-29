تسارع التضخم الإسباني ليسجل أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في تشرين ثان/نوفمبر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما يؤكد التداعيات المستمرة لاختناقات سلاسل التوريد في جميع أنحاء أوروبا.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أظهرت البيانات الوطنية الإسبانية الصادرة اليوم الإثنين أن أسعار المستهلك قفزت بنسبة 6ر5%- وهي أعلى نسبة منذ أيلول/سبتمبر .1992

وجاء المؤشر المنسق وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي أيضا عند هذا المستوى، ليطابق متوسط التوقعات في مسح أجرته وكالة بلومبرج.

وقفز مؤشر وطني للتضخم الأساسي، والذي يستبعد العناصر المتقلبة، إلى 7ر1%، وهو الأسرع منذ تموز/يوليو .2013

ويشكل المستوى اختبارا جديدا للتوقعات بأن مكاسب الأسعار في منطقة اليورو سوف تكون مؤقتة، وهو ما قاله أيضا محافظ البنك المركزي الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس اليوم الاثنين. محذرا من أي سحب سابق لأوانه للتحفيز النقدي.