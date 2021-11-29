أعلنت حكومة مدينة سول اليوم الاثنين أنه سوف يبدأ تشغيل السيارات ذاتية القيادة ضمن وسائل النقل العام لأول مرة في سول هذا الأسبوع، في بداية لحقبة جديدة لخدمات المركبات التجارية ذاتية القيادة.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن حكومة المدينة القول إن 3 سيارات ركاب ذاتية القيادة سوف تبدأ العمل لنقل المواطنين العاديين يوم الثلاثاء في منطقة سانج أم دونج الواقعة غربي سول والتي تم تحديدها كمنطقة تجريبية للسيارات ذاتية القيادة.

وقالت الحكومة إن السيارات الثلاث ذاتية القيادة سوف تقل الركاب بين محطة دي إم سي والمجمعات السكنية ومناطق المكاتب المجاورة.

وأضافت أنه سيتم تشغيل الخدمة من خلال نظام الحجز المسبق حتى يوم السبت، ويطلب من الركاب الاتصال بالمركبات من خلال تطبيق السيارات ذاتية القيادة تي إيه بي" ثم الانتظار في المحطة المحددة.

وقال مسؤول في حكومة سول: "تمثل الخدمة الخطوة الأولى نحو عصر تسويق المركبات ذاتية القيادة كوسيلة نقل، حيث يمكن للمواطنين استخدامها بحرية".

وأفادت الحكومة بأنه بحلول نهاية كانون أول/ديسمبر، سوف تبدأ ثلاث مركبات ذاتية القيادة أخرى، بما في ذلك حافلة ذاتية القيادة، العمل على الطريق نفسه في سانج أم دونج.

وذكرت أنها تهدف إلى زيادة عدد المركبات ذاتية القيادة العاملة في المنطقة إلى أكثر من 50 مركبة بحلول عام .2026