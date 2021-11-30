

عادل الشنان



كشف التقرير الشهري لنسب إنجاز مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن تأخر إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة 2 في مشروع الوفرة الإسكاني، حيث لاتزال نسبة الانجاز 95.2‎‎% حتى نهاية شهر اكتوبر الماضي، والتي من المفترض ان تكون 100‎‎%، ويجب ان يتم تسليم اعمال المشروع بعد التمديد بسبب التأخير، وكان من المفترض التسليم الابتدائي حسب العقد المبرم بتاريخ 13 فبراير الماضي، علما ان اعمال المشروع كانت قد بدأت بتاريخ 6 ديسمبر 2017. يذكر ان المشروع تبلغ قيمته 24 مليونا و581 الف و764 دينارا، وقد تم انذار المتعهد بسحب الأعمال من قبل مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان بكتابين بتاريخي 29 يوليو 2018 و1 مايو 2019 ولم يتم تسليم إلا 22 مبنى عاما بشكل ابتدائي ولاتزال بقية المباني معطلة.