أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ حملات ميدانية على مناطق خيطان والرقعي، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 8 مخالفات وتوجيه 16 انذارا.



في هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ناصر الرشيدي، أن المفتشين بالفريق يعملون على تحقيق الضوابط والنظم لراحة المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال التعامل مع أي شكاوى تتمثل في التعدي على أملاك الدولة.



وأكد الرشيدي أن الحملات التي نفذتها بمنطقتي خيطان والرقعي أسفرت عن تحرير 8 مخالفات نظافة وإعلان مخالف، فيما قام المفتشون بتوجيه 16 إنذار نظافة عامة واعلان.