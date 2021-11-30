أكد رئيس نقابة العاملين في شركة النقل العام الكويتية العام خالد العوضي أهمية النهوض بالشركة وتطويرها لتليق بكونها الناقل الوطني الذي يجب أن يكون في المقدمة مثلما كان في السابق، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على العمالة الوطنية ودعمها الدعم المستحق بعيدا عن محاولات الدفع بالشركة إلى الانهيار.



وأضاف العوضي ان الإدارة الحالية في الشركة تستحق الوقوف معها وتأييد خطواتها لتطوير الشركة، خاصة أنها بدأت الإصلاحات المطلوبة، ووثقت بالموظف الكويتي وأعطته الفرصة للتطوير والإنجاز، مؤكدا أن النقابة ليست بصدد الدفاع عن إدارة فاشلة، لكنها كما انتقدت مجالس الإدارات السابقة التي تسببت في انهيار الشركة، عليها اليوم واجب الدفاع عن إدارة تحاول النهوض بالشركة وموظفيها وإنصافهم.



وأشار رئيس النقابة إلى أنه لا يوجد أي مستشار وافد بالشركة، وأن العمالة الوطنية تقوم بواجبها على الوجه الأكمل، لافتا إلى أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات قلب الحقائق والتشويه المتعمد من البعض، وأكد أن العمل النقابي ليس للانتقاد والاصطدام مع الإدارات بل للعمل بخط متواز وللمصلحة العامة للشركة، مثمنا جهود جميع من يقف مع الشركة لتطويرها ودفعها للأمام.