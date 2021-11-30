ماجد العجيل: الإقبال الكبير على الاكتتاب إنجاز يؤكد متانة مركزنا المالي وثقة مساهمينا بمستقبل البنك

مسعود حيات: زيادة رأس المال داعم قوي لإستراتيجية البنك.. وتهدف لتحسين الأداء المالي والتشغيلي

أعلن بنك برقان إتمامه بنجاح عملية الاكتتاب لزيادة رأسماله بمبلغ 71.25 مليون دينار، من أجل دعم الأنشطة التشغيلية للبنك وتعزيز مركزه المالي، وقد حصلت عملية الاكتتاب على إقبال كبير تجاوز عدد الأسهم المصدرة دون الحاجة إلى اكتتاب عام.



وكان البنك قد طرح 375 مليون سهم للاكتتاب وفق حق الأولوية وتمت عملية الاكتتاب خلال فترة 15 يوما، بإدارة شركة «كامكو إنفست» كمدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، وشركة المركز المالي الكويتي «المركز» كمدير الاكتتاب المشترك ومتعهد الإصدار.



وارتفع رأسمال البنك المصدر والمدفوع مع انتهاء عملية الاكتتاب من 275.625 مليون دينار إلى 313.125 مليون دينار، وسيستخدم البنك عوائد هذه الزيادة في رأس المال لتنفيذ استراتيجيته للنمو في الكويت باعتبارها السوق الأساسي للبنك وفي الأسواق التي يعمل فيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولتحسين قدرته التنافسية من خلال دعم أنشطته التشغيلية وخدماته المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية.



وفي هذا السياق، تحدث رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان ماجد العجيل، عن نجاح عملية الاكتتاب، حيث قال: «نحن مسرورون بالإقبال الكبير الذي شهدناه خلال عملية الاكتتاب والذي أدى إلى تجاوز الاكتتاب نسبة 220% عدد الأسهم المصدرة من جميع فئات المساهمين دون الحاجة إلى طرح عام، ويعد هذا الإنجاز دليل على متانة مركزنا المالي وثقة المساهمين في مستقبل البنك واستراتيجيته. وأود أن أنوه بهذه المناسبة بالخبرة العريقة والمهنية الكبيرة التي تتميز بها كل من كامكو إنفست والمركز، فضلا عن الدعم الكبير من الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت، والتي ساهمت مجتمعة في نجاح هذا الطرح».



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مسعود حيات: «تمثل زيادة رأس المال داعما قويا لاستراتيجية بنك برقان المؤسسية التي تهدف إلى تنفيذ خطط النمو المستدام وتحسين الأداء المالي والتشغيلي».



وأضاف ان بنك برقان يواصل التقدم بثبات نحو تحقيق هذه الأهداف في رحلة تحول طويلة المدى تركز على تطوير النموذج التشغيلي والبنية التحتية التكنولوجية وتسريع التحول الرقمي للمحافظة على الميزة التنافسية للبنك وزيادة حصته في الأسواق التي يعمل فيها.



وتابع بالقول: «سيتمكن البنك من خلال هذه الزيادة في رأس المال من تقديم تسهيلات ائتمانية أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء من الشركات للمساهمة بفاعلية أكثر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد».



تجدر الإشارة، إلى أن بنك برقان قد تمكن من تحقيق نتائج مالية إيجابية للأشهر التسعة الأولى من 2021، حيث بلغ صافي الدخل الخاص بمساهمي البنك 40.3 مليون دينار بنمو ملحوظ بنسبة 23.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2020.



كما سجل البنك بالإضافة إلى ذلك، إيرادات قوية بلغت 166.6 مليون دينار، مدعومة بارتفاع الدخل من غير الفوائد الذي بلغ 73.3 مليون دينار (بزيادة 29.5% على أساس سنوي)، وانخفاض مستويات المخصصات بنسبة 11.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2020.