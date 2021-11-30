أعلن بنك بوبيان عن تخصيص جناح خاص لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها قبل أشهر بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت في مهرجان الكويت للقهوة حيث سيتم من خلالها استعراض أهمية الحملة التي تهدف إلى رفع درجة الوعي لدى عملاء البنوك بكافة أنواع المعاملات والإجراءات المصرفية.



وأكدت مدير إدارة العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أهمية الدور الذي تلعبه البنوك المحلية للتوعية بمختلف الأنشطة والعمليات المصرفية التي تقوم بها بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت من أجل حماية العملاء من أي مخاطر يمكن أن يتعرضوا لها أثناء قيامهم بعملياتهم المصرفية اليومية.



وأضافت: نثمن ما قامت به البنوك الكويتية خلال الفترة الماضية وقيامها عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بها بالتواصل مع العملاء وشرح أهداف الحملة ونشر كافة الموضوعات المتعلقة بها مما يثري الثقافة المصرفية لهم.



وأشارت العيسى إلى أن تخصيص جناح خاص للحملة خلال مهرجان الكويت للقهوة الذي سيقام في ديسمبر المقبل في مروج يؤكد اهمية مثل هذه الفعاليات التي تشهد حضورا كبيرا من الجمهور وضرورية التوعية بأهمية الحملة وأهدافها.



وتتنوع الوسائل والقنوات المستخدمة التي تروج للحملة ما بين فيديوهات توعوية وتصريحات صحافية ومواد تعريفية، وذلك عبر عديد من قنوات التواصل وخصوصا القنوات الرقمية، وحسابات البنك المركزي والبنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت على منصات التواصل الاجتماعي، وفروع البنوك وغيرها من نقاط التواصل مع الجمهور بما يضمن أوسع انتشار لرسالة الحملة، وتفاعل الجمهور معها.