وقع جهاز حماية المنافسة وجمعية المحامين الكويتية مذكرة تفاهم للتعاون، في مجالات التدريب والتطوير والدراسات القانونية وإصدار النشرات والدوريات المتخصصة، وذلك دعما لأواصر التعاون في المجال القانوني لتطوير تبادل الثقافات والإمكانات والخبرات المتبادلة لخدمة الأسواق المحلية ورفع كفاءة الموارد البشرية للعاملين في الإدارات المختلفة في الجهاز.

وقال الجهاز في بيان صحافي إن توقيع المذكرة تم بين رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د.راشد العجمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين المحامي شريان الشريان، وبحضور المدير التنفيذي للجهاز بدرجة وكيل وزارة د.عبدالله العويصي، ونائب رئيس مجلس الإدارة المحامي عدنان أبل، ونائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية المحامي عبدالرحمن الطاحوس، ونائب رئيس شؤون المهنة المحامي مشاري البهيليس، بالإضافة الى امين سر الجمعية المحامي خالد السويفان، وفهد العذاب رئيس مركز شؤون المهنة ومشعل الهاجري رئيس مركز البروتوكولات ومستشار الجهاز نواف العسكر.