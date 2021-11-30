«وصلنا» تخطت حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة.. و«بيبي» يجمعني بشجون وبشار الشطي

قال الفنان بدر الشعيبي، إنه كان يتوقع النجاح لأغنية «وصلنا» التي حققت نحو 7 ملايين مشاهدة في أقل من 20 يوما من طرحها، مؤكدا أنه بخبرته أصبح يعلم جيدا ما هو الشيء الذي سيتقبله الجمهور، وما الشيء الذي يبحث عنه المستمع. وأضاف «الشعيبي» خلال حواره مع «الأنباء»، على هامش إحدى الفعاليات الفنية في القاهرة، أن عبدالعزيز الويس هو نصفه الموسيقي، وأنه هو الذي يكمله موسيقيا، كاشفا عن أن «الويس» يعمل حاليا على أغنية جديدة في ألبومه القادم المقرر طرحه في 2022، وقائلا: «الويس سيكون له نصيب الأسد في هذا الألبوم». وإلى نص الحوار:



القاهرة - دعاء خطاب



ماذا عن تتويجك في مصر وفوزك بجائزة أفضل فنان عربي؟



٭ الحمد لله توجت بجائزة افضل فنان عربي من مصر في استفتاء الجمهور، وتشرفت بأن تم وضع اسمي بين أسماء كبيرة، وكان شعورا رائعا جدا بهذا النجاح، ولكن هذا النجاح أيضا تقابله مسؤولية كبيرة تتطلب أن أعمل بجد حتى لا أخذل الناس التي اختارتني أن أكون أفضل فنان عربي.



أغنية «وصلنا» حصدت 7 ملايين مشاهدة في أسبوعين.. هل توقعت كل هذا النجاح للأغنية؟



٭ كنت أتوقع نجاح الأغنية، ولكثرة الخبرات في العمل أصحبت أعلم جيدا ما هي الأغنية التي ستلقى النجاح والتي ستصبح «ترند»، والحمد لله في أغنية «وصلنا» ربحنا الرهان وحققت 7 ملايين مشاهدة في 20 يوما أو أقل.



ماذا عن علاقتك بعبدالعزيز الويس؟



٭ عبدالعزيز الويس هو نصفي الموسيقي، ودائما ما أقولها هو الذي يكملني موسيقيا، وهو الذي يفهمني وحققت نجاحات كثيرة معه، مثل «العشاق، ومتفائل خير، وشكاكة»، وفي السنوات الأخيرة حققنا نجاحات جميلة مع بعضنا البعض، ومستمرون إن شاء الله في الألبوم القادم.



ماذا عن الأغاني الجديدة وما هي الترتيبات بين وبينك عبدالعزيز الويس؟



٭ يعمل عبدالعزيز الويس حاليا على أغنية جديدة في ألبومي القادم، الذي من المقرر طرحه في 2022، وأتوقع أن عبدالعزيز الويس له نصيب الأسد في هذا الألبوم.



هل أنت من الأشخاص الذين يتصيدون «الترند» خاصة بعد الجدل الذي حدث بعد «إيمانو» التي داعبت بها الجمهور في «اكسبو دبي»خلال حفلتك؟



٭ في حقيقة الأمر هناك شيئان، أحدهما جيد والآخر غير جيد، أما الشيء الجيد فهو أنني سعيد بأن أصبحت محط الأنظار، بعد «إيمانو» التي أحدثت ضجة كبيرة، لكن الشي غير الجيد هو أن البعض أعطى الأمر أكبر من حجمه، و«ياريت كان الموضوع يسوى»، واكتشفت أن 70 أو 80% من الناس يشعرون بالفراغ وينتظرون الفرصة حتى يجدوا أي شيء للحديث فيه.



بعض الآراء تقول انك تتعمد إثارة الجدل حتى تصبح «ترند» أو محط أنظار.. ما مدى صحة ذلك؟



٭ «ايمانو» كان يحضرها الجمهور خلال الحفل التي غنيتها فيه، ولم أكن أعلم بأن الحفل يتم تصويره، كما أن نوع الموسيقى في هذه الأغنية يسمى «بلوز»، ودائما يقال مع هذا النوع من الفن أو الموسيقى كلام مرتجل، ولا أعلم ماذا حدث، ولكني سوف أغني «ايمانو» مرة أخرى.



ماذا عن دروك في مسلسل «هي الروح»؟



٭ دوري في مسلسل «هي الروح» هو شخصية مدرس موسيقى، لكن أحب أن أوضح أولا أنني متوقف عن الدراما منذ 7 سنوات تقريبا، وأعود حاليا من خلال مسلسل «هي الروح» مع الفنانة ليلى عبدالله، وإن شاء الله نقدم شيئا جميلا للجمهور، وأيضا هناك عمل آخر أشارك فيه بعنوان «بيبي» مع شجون وبشار شطى.



ما رأيك في الأصداء التي حققتها مسرحية «الأرانب».. وهل ستعرضها خليجيا؟



٭ الحمد لله أصبحت لدي خبرة كبيرة في معرفة الشيء الذي يرغب الجمهور في رؤيته وما الشيء المفضل له، فأنا في هذا المجال منذ عام 2000، وعملنا في مسرحية «الأرانب» بهذه الاستراتيجية ورغبنا في أن تكون مسرحية غنائية استعراضية من خلال فنانين محبوبين لدى الجمهور، ومن خلال مسرحية مدتها ساعة بالتحديد استطعنا أن نوصل رسالة جيدة إلى الجمهور، وبعد جائحة كورونا كان الجمهور متشوق للمسرح وهذا أحد الأسباب أيضا في نجاح المسرحية، وعرضنا المسرحية في «الشارقة» بالإمارات الشهر الماضي، وحاليا نسعى لعرضها في السعودية، ومستمرون بعد ذلك في عرضها بالكويت بإذن الله.



ما أمنياتك للعام الجديد.. وكيف ترى العام 2021؟



٭ كل الأعوام جميلة بكل مساوئها وكل شيء مكتوب عند الله ونحن لا نستطيع الاعتراض نعترض، لكن يمكننا الدعاء بالأجمل، ونقول بإذن الله هذا الوباء «فيروس كورونا المستجد» يختفي في العام الجديد والجميع يعيش بشكل طبيعي، والله يوفق الجميع.