دلال العياف



تستعد الفنانة بلقيس، لتقديم أغنية جديدة باللهجة المغربية خلال الفترة المقبلة، على أن تكون الأغنية مفاجأة للجمهور المغربي، خاصة أنها تناقش قضية نسائية مهمة، وتنتمي الى نوعية الأغنيات الكلاسيك، خاصة بعد نجاحها الواسع بالموسم الصيفي الماضي وحصولها على جائزة هوليوود العالمية ضمن حفل توزيع جوائز هوليوود للموسيقى السنوي في دورته الثانية عشرة، فئة الموسيقى العالمية بأغنيتها الأخيرة «انتهى» التي حصلت على ما يقرب من 24 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب. وكانت بلقيس قد نشرت أخيرا صورا خاصة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستغرام وهي ترتدي الزي المغربي، معبرة عن حبها للقفطان المغربي وأناقته، خاصة انها تشعر وهي ترتديه وكأنها أميرة أو ملكة.



على صعيد آخر، رحبت بلقيس بفكرة الدويتو بينها وبين نجوم المغرب كسعد لمجرد وحاتم عمور، حيث تجمع بينهما صداقة قوية. وكان لمجرد قد أرسل لها رسالة تهنئة عبر خاصة ستوري على صفحته الخاصة على «انستغرام» بعد فوزها بالجائزة العالمية عن أغنيتها «انتهى» قبل أيام.