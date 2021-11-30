فرغ الفنان عبدالله فريد من إنجاز دوره في مسلسل «عنبر 6» إلى جوار مجموعة متميزة من نجوم الدراما العربية، تجمعهم شركة «ايجلز فيلم» للمنتج اللبناني جمال سنان، ومن إخراج البحريني المتميز علي العلي.



وعن دوره في العمل يقول فريد: أجسد شخصية زوج الفنانة الرائعة آيتن عامر، ولا أريد ان أدخل في مزيد من التفاصيل، لكن لابد من الإشادة بالتعاون الإيجابي من قبل النجمة العربية آيتن عامر التي كانت نموذجا للالتزام والدقة، وأيضا الاحترافية في التعامل مع الشخصية والأحداث، مشيرا الى ان وجودها داخل لوكيشن التصوير يحوله الى خلية نابضة بالفرح.



وأشار إلى ان فريق عمل المسلسل قاموا ببناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية. ويتكون الموسم الأول من 12 حلقة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية عن مجموعة من قصص تدور أحداثها داخل عالم السجون عبر استدعاء ذكريات عدد من الشخصيات النسائية التي شارك في تقمصها كل من آيتن عامر، صبا مبارك، سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادى إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غيرتا عون، وكم آخر من النجوم من أنحاء العالم العربي.



الجدير بالذكر ان مسلسل «عنبر 6» من سيناريو وتأليف هاني سرحان الذي يقود ورشة كتابة تشكلت من كل من سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مي سعيد، ويعد العمل معالجة درامية لهاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، ويتولى البحريني علي العلي إخراج المسلسل، الذي تصور جميع مشاهدة في عدد من المدن اللبنانية.