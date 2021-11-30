اكتفى تشلسي المتصدر بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه مان يونايتد المترنح في قمة المرحلة الـ13 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة بدأها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني.

وحافظ النادي اللندني على الصدارة (30) ولكن بفارق نقطة يتيمة عن مان سيتي الثالث الذي أسقط وست هام 2-1 في وقت سابق.

أما يونايتد الذي اكتفى بفوز واحد في مبارياته الثماني الاخيرة في الدوري، فرفع رصيده الى 18 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح جايدون سانشو النتيجة للشياطين الحمر مسجلا هدفه الاول في الدوري (50)، فيما عادل الايطالي جورجينيو لأصحاب الارض بعد أن تسبب بهدف الخصم (69 من ركلة جزاء).

وكانت هذه المباراة الاولى ليونايتد بقيادة لاعبه السابق مايكك كاريك في الدوري منذ إقاله النرويجي أولي غونار سولشاير لسوء النتائج، وكان كاريك نجح في اختباره الاول عندما قاد يونايتد الى الفوز على فياريال الاسباني 2-0 في عقر دار الاخير في دوري أبطال اوروبا الثلاثاء وضمن بطاقة التأهل الى ثمن النهائي وصدارة مجموعته.

أما تشلسي بطل أوروبا الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السابعة تواليا في الدوري، والحادية عشرة في جميع المسابقات، دخل الى المواجهة منتشيا من فوز كاسح برباعية نظيفة على يوفنتوس الايطالي منتصف الأسبوع، قربه من ضمان صدارة مجموعته في المسابقة القارية الام.

وأعرب المدرب الألماني توماس توخل عن رضاه «أنا سعيد جدا بالأداء، سيطرنا منذ الدقيقة الاولى، تمتعنا بالحدية ولم نتوقف عن الهجوم.

للأسف سجلنا هدفين، واحد لكل فريق»، مضيفا دافع يونايتد في العمق، يجب أن نتقبل النتيجة، نشعر بالخيبة لأننا نعتقد أننا أدينا جيدا، يحصل ذلك في كرة القدم.

من جهته اعتبر كاريك الذي أبقى رونالدو على المقاعد «لأسباب تكتيكية» أنه «فخور باللاعبين والمجموعة ككل طوال الاسبوع، وقال: «إنها ظروف صعبة وحاولنا الخروج بأفضل طريقة ممكن، لكن هناك شعور مرير قليلا، أشعر بخيبة أمل بعض الشيء، لا أستطيع أن أكذب، لا أعتقد أنها كانت ركلة جزاء على الإطلاق».



من جهته، قال مدرب مان سيتي الاسباني بيب غوارديولا بعد فوز فريقه 2-1 على وست هام يونايتد: «صنعنا الفرص، كان بإمكاننا أن نسجل ثلاثة أو أربعة، لكن لا يمكننا أن ننسى الخصم الذي لعبنا ضده لديه كل شيء».

إلى ذلك، تفتتح المرحلة الـ 14 لـ«البريمييرليغ» بمباراتين، حيث يستضيف في الأولى نيوكاسل يونايتد نظيره نوريتش سيتي، فيما يحل كريستال بالاس في الثانية ضيفا على ليدز يونايتد.